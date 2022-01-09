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НЛО или шаровая молния: крымчане начали спорить из-за светящегося объекта в Керчи
Общество
НЛО или шаровая молния: крымчане начали спорить из-за светящегося объекта в Керчи
Pr Scr youtube.com  /  UFO Today

Житель Керчи Иван опубликовал в социальных сетях видео, которое он записал на мобильный телефон, утверждая, что на протяжении нескольких минут наблюдал за необычным светящимся в небе шаром. Однако после начала съемки этот шар резко исчез, устремившись вверх. Мужчина предполагает, что это мог быть НЛО.

По его словам, это явление в районе местного Приморского парка видели и другие люди, которые находились рядом. Некоторые пользователи Сети говорят, что тоже видели непонятный яркий свет в том районе, однако не особо придали этому значения. Другие же предположили, что это могла быть шаровая молния, передает ФАН.

«Это вполне могла быть шаровая молния, потому что это явление и их поведение еще толком не изучено. Если посмотреть видео с ними, то можно увидеть большую схожесть увиденного на видео с шаровыми молниями», — заявил Евгений Рябков.

«Тоже такие видела, и знакомые [видели]. Это точно не НЛО, но аномальное явление. Наш мозг слаб, чтобы понять, что это», — написала Надежда Шок.

«Видел такие же давно в детстве. Осветили светом, обернулся — висели два шара, а потом по очереди взвыли вверх и исчезли. Звука не было», — утверждает Дима Росс.

Также пользователи Сети считают, что это мог быть какой-то дрон, однако в доказательство своей версии никто не смог привести логичных аргументов. Другие же начали иронизировать над этим событием, заявляя, что уже даже пришельцы хотят жить в российском Крыму, но боятся попасть под санкции, поэтому им нельзя «светиться» на камеру.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители южных регионов России увидели в небе рождественское чудо, которое на несколько секунд успело осветить небо разными цветами.

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