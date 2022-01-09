От СССР до России: бывший житель Крыма удивился изменениям на полуострове за 30 лет

Бывший житель Крыма Антон Гаврилов приехал отдохнуть на Новый год на полуостров спустя более 30 лет после того, как побывал тут последний раз. Своими впечатлениями от увиденного он поделился с корреспондентом ФАН. Также он рассказал, какие главные изменения произошли в республике за это время.

По его словам, он в 17-летнем возрасте вместе с родителями переехал жить в Москву из Ялты еще в 1989 году, после чего он ни разу не посещал Крым, поскольку сначала была учеба, потом появилась своя семья, а затем и работа с командировками. Поэтому только сейчас, когда уже выросли дети и мужчина вышел на пенсию, он смог вернуться на свою малую родину.

«Мне уже почти 50 лет, решил впервые за это время приехать в Ялту и встретиться с одноклассниками, с которыми мы часто переписывались до этого в социальных сетях. Сказать, что я поражен — ничего не сказать, потому что тут все изменилось почти до неузнаваемости. Конечно, есть хорошие и плохие моменты, если сравнивать с советским периодом. Например, к сожалению, разрушены многие причалы, есть неухоженные пляжи, и хаотично все застроено, особенно курортные районы полуострова», — отметил собеседник издания.

Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым /

При этом Гаврилов добавил, что сейчас в Крыму, как и в советские времена, по-настоящему кипит жизнь — много автомобилей, людей, да и в целом различной инфраструктуры, поэтому на полуострове приятно находиться.

«Мои школьные друзья мне рассказали, что, скажем так, оставшаяся разруха в Крыму досталась России от Украины, потому что за годы пребывания в составе украинского государства на полуострове ничего глобально не строилось и не ремонтировалось, из-за чего все и пришло в запустение. Сейчас же постепенно наводится порядок, как говорится: «Москва не сразу строилась». Очень впечатлили своей мощью Крымский мост, трасса Таврида, как изменился Симферополь с Севастополем, Евпатория, Судак, видно, что везде идет какое-то строительство, соответственно, это развитие», — высказал свое мнение мужчина.

Антон Гаврилов отметил, что уже успел с друзьями объездить большую часть полуострова и узнать его с новой стороны, поскольку то, каким он у него в воспоминаниях и то, что он увидел воочию — это совершенно разное, как и Москва советского периода и сейчас.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона, который еще называют крымской Санта-Барбарой за его схожесть с американским городом в Калифорнии.