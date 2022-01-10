Коктебель на пороге больших перемен: когда начнут реконструкцию набережной

Реконструкция набережной Коктебеля откладывалась уже не один год. Что ждет популярный туристический поселок в будущем и какие работы уже сделаны, ФАН рассказал заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Антон Запоточный.

Работы по реконструкции набережной Коктебеля должны были начаться еще в 2020 году, однако сроки несколько раз переносились. Сам контракт заключили еще весной 2018 года, однако осенью 2020-го его расторгли, а всю проектную документацию передали заказчику ― ГКУ «Инвестстрой РК». По последним данным, теперь работы по реконструкции должны начаться осенью 2022 года и завершиться в 2024 году.

ООО «Единая строительная компания» /

На сегодня, как говорит Антон Запоточный, по объекту «Реконструкция набережной в ПГТ Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым» заключен контракт №145/ЕП-ПИР/СМР от 13.07.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Исполнителем определено ООО «Интерстрой». Стоимость работ по контракту составляет 3,412 млрд руб., в том числе ПИР (проектно-изыскательные работы) ― 52 млн руб. Получить положительное заключение экспертизы планируется в апреле 2022 года.

«По состоянию на сегодняшний день выполнены инженерные изыскания в полном объеме, ведется разработка проектной документации. Кроме того, получено заключение археологической экспертизы. В сентябре 2021 года была представлена визуализация набережной. В настоящее время концепция не изменилась, набережная разделена на пять тематических зон: тихая зона, культурно-историческая, парковая, спортивно-парковая и фестивальная зона. По сравнению с работой предыдущего проектировщика изменились решения по архитектурному оформлению и благоустройству для создания современного и привлекательного облика набережной», ― подчеркнул замминистра строительства и архитектуры РК.

При этом, как сообщала в ноябре на тот момент и. о. главы администрации Феодосии Светлана Дорош, работы решили начать осенью, чтобы не сорвать курортный сезон.

«Решили начать реконструкцию в сентябре следующего года с участка набережной в районе холма Юнге, вторым этапом работ станет участок от отеля «Грифон», и лишь на третьем этапе в период межсезонья будет проводиться реконструкция центральной части набережной», — писала она у себя в соцсети.

Ожидается, что протяженность набережной составит 1,9 км, площадь территории — 12,6 га. Также будут построены защитный пляж, три пляжеудерживающих буны, волноотбойная стена. Местные очень ждут, что будут проведены масштабные работы по озеленению и увеличена площадь пляжной территории.

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