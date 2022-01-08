В Крыму завершилось благоустройство Аллеи Аполлонов за 75 млн рублей

Благоустройство Симеизского парка на территории Большой Ялты в Крыму полностью завершено. На территории появились новая гранитная плитка, сухие фонтаны, новое озеленение. Установлена подпорная стена в одной из частей парка, поскольку во время летних ливней старая была разрушена, изменены коммуникации. Стоимость проведенных работ — 75 млн рублей, которые выделены на благоустройство по соглашению с правительством Москвы.

Местные жители также называют парк Аллеей Аполлонов и Кипарисовой аллеей, поскольку там высажено порядка трех тысяч кипарисовых деревьев. Местные жители и туристы довольны изменениями, о чем они рассказали корреспонденту ФАН.

«Во времена Украины тут, да и по всему Крыму, ничего не делалось и не строилось. Теперь у нас появился не только прекрасный парк, но и современная спортивная площадка, куда всегда можно прийти с детьми или самому, чтобы заняться спортом. Так что все очень прекрасно, однако, чтобы весь Симеиз привести в порядок, конечно, еще нужно время», — заявила ФАН Наталья Кочанова.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Отметим, что во время первого этапа масштабного благоустройства парка был отдельно реконструирован Дом культуры и построена спортивная площадка, где есть зона отдыха, столы для настольного тенниса, скейтодром из мягкого бетона, закрытая площадка для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, детская зона, качели и многое другое. Стоимость проведенных работ — 60 млн рублей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По словам местных жителей, еще необходимо, чтобы были красиво облагорожены и реконструированы спуски к морю, особенно в районе спуска и подъема к горе Кошка — популярного в Симеизе туристического места. На данный момент идет подготовка третьего этапа благоустройства парка, возможно, в проекте как раз и будут учтены пожелания людей.

Ранее ФАН сообщал, что Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров. Это поможет распределить турпоток по территории всего полуострова.