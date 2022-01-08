Водитель покинул место ДТП в Ялте, где сбил ребенка на пешеходном переходе



В Ялте легковушка с неместными номерами сбила несовершеннолетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, недалеко от остановки «Таксопарк». Водитель, отмечают очевидцы, посчитал, видимо, что ничего страшного не случилось, и решил уехать с места ДТП.

Данные об аварии появились в местной группе «Инцидент Крым и Севастополь». Мужчина, который стал свидетелем произошедшего, опубликовал в Сети видео ДТП (он ехал за автомобилем, сбившем ребенка). Далее он записал разговор с водителем, когда тот все же остановился:

— Я ее спросил: «Все нормально?» Она мне: «Да, нормально». Во-первых, она нарушила правила дорожного движения. Я притормозил, она шла и даже не притормозила. — Она была на середине пешеходного перехода. — Она не была на середине перехода. Учите правила дорожного движения. Мне че, выйти, что ли? Иди отсюда пока я тебя не [ударил].

В пресс-службе МВД по Крыму подтвердили факт ДТП, указав, что оно произошло 6 января в 15:44.

«Водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь в городе Ялта по ул. Севастопольское шоссе, со стороны п. Нижняя Ореада в направлении ул. Коммунаров возле дома №1, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала несовершеннолетний пешеход», — сообщили в правоохранительных органах.

Медики скорой помощи, которых вызвали свидетели аварии, прибыли на вызов и осмотрели ребенка. Судя по видео, девочка получила травму ноги: ступня и лодыжка выглядят опухшими.

«Самая крутая фраза: «Мне выйти?» А если бы вышел, то что? Взрослый мужик, а отчет своим действиям не дает и зону ответственности не понимает», — написал в комментариях aleksandrovich.vit.

«Моего сына сбивала машина. Ребенок выбежал на проезжую часть. Водитель был с нами, пока со скорой помощи нас не отпустили домой. Конечно, водитель должен был остаться на месте ДТП», — указала пользователь с ником olga_is_olga.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб 63-летний пенсионер.