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Водитель покинул место ДТП в Ялте, где сбил ребенка на пешеходном переходе
Происшествия
Водитель покинул место ДТП в Ялте, где сбил ребенка на пешеходном переходе
Prt Scr Telegram  /  Инцидент Крым и Севастополь


В Ялте легковушка с неместными номерами сбила несовершеннолетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, недалеко от остановки «Таксопарк». Водитель, отмечают очевидцы, посчитал, видимо, что ничего страшного не случилось, и решил уехать с места ДТП. 

Данные об аварии появились в местной группе «Инцидент Крым и Севастополь». Мужчина, который стал свидетелем произошедшего, опубликовал в Сети видео ДТП (он ехал за автомобилем, сбившем ребенка). Далее он записал разговор с водителем, когда тот все же остановился:

—  Я ее спросил: «Все нормально?»

Она мне: «Да, нормально».

Во-первых, она нарушила правила дорожного движения. Я притормозил, она шла и даже не притормозила.

— Она была на середине пешеходного перехода.

—  Она не была на середине перехода. Учите правила дорожного движения. Мне че, выйти, что ли? Иди отсюда пока я тебя не [ударил].

В пресс-службе МВД по Крыму подтвердили факт ДТП, указав, что оно произошло 6 января в 15:44.

«Водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь в городе Ялта по ул. Севастопольское шоссе, со стороны п. Нижняя Ореада в направлении ул. Коммунаров возле дома №1, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала несовершеннолетний пешеход», — сообщили в правоохранительных органах.

Медики скорой помощи, которых вызвали свидетели аварии, прибыли на вызов и осмотрели ребенка. Судя по видео, девочка получила травму ноги: ступня и лодыжка выглядят опухшими.

«Самая крутая фраза: «Мне выйти?» А если бы вышел, то что? Взрослый мужик, а отчет своим действиям не дает и зону ответственности не понимает», — написал в комментариях aleksandrovich.vit.

«Моего сына сбивала машина. Ребенок выбежал на проезжую часть. Водитель был с нами, пока со скорой помощи нас не отпустили домой. Конечно, водитель должен был остаться на месте ДТП», — указала пользователь с ником olga_is_olga.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб 63-летний пенсионер.

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дтп ялта
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