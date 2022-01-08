Крымский блогер показал, насколько сейчас заполнено Чернореченское водохранилище Севастополя

Крымский блогер Игорь Корсаков показал на видео, как сегодня выглядит Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь и его окрестности; он дошел до истока реки Черная, за счет которой уже пополняется само водохранилище.

Чернореченское водохранилище естественного стока находится в Байдарской долине, его объем — 64,2 млн кубометров воды, длина и ширина — около 3,5 километра. Это водохранилище — самое крупное на всем Крымском полуострове. На данный момент оно заполнено примерно на 90%, или 58 млн кубометров воды. Эксперты говорят, что даже этих запасов должно хватить на весь 2022 год.

«Обратите внимание, деревья затоплены, опоры линий электропередач находятся тоже все в воде, еще здесь была служебная дорога, ее тоже затопило», — отметил Игорь Корсаков.

Также с водохранилища происходит контролируемый сброс воды, который идет дальше по течению реки Черная, после чего она самотеком поступает в район села Штормовое, где находится третий гидроузел для подачи воды в очистные сооружения Севастополя.

Отметим, самая большая глубина в Чернореченском водохранилище достигает почти 32 метров, тогда как средняя глубина — всего 11 метров. Построили водоем в 1956 году, однако объем водохранилища тогда позволял собирать только 33 млн кубометров воды. После увеличения населения Севастополя и его районов в 1984 была увеличена и плотина Чернореченского водохранилища. Кроме того, в 2015 году в районе водохранилища были пробурены несколько скважин, которые ежедневно самотеком пополняют его объемы в среднем на 10-15 тыс. кубометров в сутки.

Ранее ФАН сообщал, что полуострову больше не понадобится Северо-Крымский канал. Для этого в восточной части республики сегодня строится уже второй этап тракта водоподачи.