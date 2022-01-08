Развитие животноводства, виноградарства и эфиромасличной отрасли: каких рекордов достиг Крым в 2021 году

В интервью ФАН врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова рассказала о позитивных показателях, достигнутых в этом году в сельском хозяйстве, о влиянии летних мощных осадков на выращиваемые культуры и поддержке животноводства государством.

Главные цифры

― Какую позицию сегодня занимает Крым среди регионов ЮФО по росту производства сельхозпродукции? За счет чего это происходит? Как в целом можно охарактеризовать прошедший год для сельского хозяйства в Крыму? Где наблюдается значительный рост, а где, наоборот, было падение?

― Согласно данным статистики, индекс производства продукции сельского хозяйства в Республике Крым за январь-сентябрь 2021 года составил 118,6% к соответствующему периоду предыдущего года, что является наиболее высоким значением среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа.

Федеральное агентство новостей /

Доля Республики Крым в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в ЮФО за 2016–2020 годы составляет более 5%, что соответствует четвертому месту среди субъектов, входящих в состав округа.

В целом 2021 год с учетом сложившихся природно-климатических условий можно охарактеризовать как благоприятный для сельского хозяйства. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства обусловлен увеличением показателей растениеводства. Если сравнивать с 2020 годом, в этом году увеличена посевная площадь пшеницы на 2,2% — до 308 тыс. га, технических культур на 10,5% — до 169 тыс. га, в том числе масличных — на 8,5% (до 118,3 тыс. га).

Сбор плодов и ягод в 2021 году ожидается в объеме 130 тыс. тонн, что на 5,1% больше уровня 2020 года, винограда — 121,92 тыс. тонн (на 14,7% больше).

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По валовому сбору плодов и ягод в 2020 году Республика Крым заняла шестое место в Российской Федерации и третье место — в ЮФО. По валовому сбору винограда — третье место в Российской Федерации и второе место — в ЮФО.

В 2021 году в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по отношению к 2020 году прогнозируется увеличение поголовья крупного рогатого скота на 3,4% (увеличение на 1,5 тыс. голов) — до 45 тыс. голов, в том числе коров — на 0,7% (увеличение на 0,1 тыс. голов) — до 20 тыс. голов, овец и коз — на 5,0% (увеличение на 3,3 тыс. голов) — до 68,8 тыс. голов, птицы — на 9,4% (увеличение на 392 тыс. голов) — до 4,6 млн. голов.

Также в СХО, КФХ и ИП ожидается увеличение производства молока на 3% (на 2,4 тыс. т) — до 85 тыс. т, яиц — на 8,7% (на 13,4 млн. шт.) — до 167,6 млн. шт.

― Как летние осадки, которые привели к затоплению некоторых районов Крыма, повлияли на выращиваемые культуры? Это нанесло только вред или есть позитивный эффект?

― Летние осадки в целом положительно повлияли на формирование урожая. Но, к сожалению, не обошлось без небольших потерь. Так, из-за сильного ливня 4 июля 2021 года на территории Бахчисарайского района пострадали следующие сельхозтоваропроизводители: ООО «Сладкая клубника», ООО «Фанелс-ТТ», ООО «Лаванда», что привело к гибели 9,5 га посадочного материала земляники садовой и 0,1 га — яблоневого сада.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

― Какой была площадь виноградников в Крыму на 2014 год? Насколько она расширена сейчас и как увеличится к 2022 году за счет новых высаживаемых молодых виноградников? Какие вы ставите перед собой планы по сбору винограда в следующем году, на какие объемы планируете выйти, чтобы покрывать все запросы виноградарей?

― Общая площадь виноградников в Республике Крым, согласно официальной статистике, за 2014 год составляла 17,9 тыс. га, в 2021 году — порядка 19 тыс. га, что на 6% выше показателя 2014 года. Планируется, что площадь виноградников в 2022 году будет не ниже уровня текущего года.

Федеральное агентство новостей /

Основная цель государственной поддержки отрасли виноградарства — обновление посадки малопродуктивных виноградников (виноградники возрастом свыше 20 лет), а также наращивание площади молодых виноградников.

По данным Крымстата, валовой сбор винограда урожая 2020 года составил 100,8 тыс. т при урожайности 63,6 ц/га. Планируется, что валовой сбор винограда урожая 2021 года составит порядка 121,9 тыс. тонн при урожайности 73 ц/га, что на 14,7% выше урожайности 2020 года. В 2022 году планируется собрать винограда не менее 100 тыс. тонн.

Пресс-служба Минсельхоза РК /

― Какие проблемы крымчан решают сельскохозяйственные ярмарки, проводимые в городах республики? Отличаются ли цены на сельхозпродукцию в Крыму и других регионах РФ?

― Сельскохозяйственные ярмарки проходят во всех крупных городах и районах Республики Крым. С начала 2021 года проведено более 14,5 тысячи ярмарочных мероприятий, из которых более 12 тысяч ― сельскохозяйственные. Объем реализованной сельхозпродукции составил более 25,8 тысячи тонн. В декабре в городах и районах республики планируется работа 168 торговых локаций, на которых организовано более 5 тыс. торговых мест.

Такие мероприятия позволяют стабилизировать цены на продукты. На ярмарках они в среднем ниже рыночных на 15-20%. Фермеры реализовывают свою собственную продукцию без посредников. Такие мероприятия поддерживают местных производителей, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции. Ярмарки помогают выйти на рынок небольшим производителям, в том числе личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам.

― Какие меры поддержки сегодня оказываются государством для развития животноводства в республике? Сколько средств выделялось в 2020-м, 2021-м и планируется выделить в 2022 году? На какие именно цели направляются средства?

― В 2021 году государственная поддержка агропромышленного комплекса проводится в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.

Федеральное агентство новостей /

Дополнительно в декабре 2021 года будет предоставлена субсидия в сумме более 64 млн руб. на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на приобретение кормов для КРС (без учета налога на добавленную стоимость) по ставке на 1 тонну приобретенных кормов для молочного крупного рогатого скота по видам кормов.

― Каким образом в Крыму возрождаются традиции овцеводства, утраченные в украинские годы? Что из себя представляла эта сфера в 2014 году? Какие интересные породы представлены на крымских предприятиях?

― Овцеводство исторически было важнейшей отраслью сельского хозяйства Республики Крым. В 2014 году основное поголовье овец находилось в хозяйствах населения — более 159 тысяч голов (92,7% от общего поголовья). Остальной небольшой процент овец содержали в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах.

Сегодня же во всех категориях хозяйств поголовье овец и коз составляет более 179 тысяч голов. Отрасли овцеводства оказывается существенная поддержка на федеральном и региональном уровнях, которая за 2014-2021 годы составила свыше 110 млн рублей.

В этом году финансирование в виде субсидий направлялось на поддержку племенного животноводства, приобретение племенных ярочек и баранчиков, а также поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец.

На сегодняшний день основными направлениями развития отрасли в республике являются:

создание племенных организаций по разведению овец;

разведение овец мясо-шерстного направления продуктивности;

организация промышленного скрещивания овцематок с высокорепродуктивными мясо-шерстными баранами;

развитие овцеводства на инновационной основе.

Ярким примером может служить уникальная ферма по разведению овец в ООО «Лакон Групп», которая специализируется на стойловом выращивании племенных овец молочной породы лакон и мясной породы мериноланд.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

― Какова динамика развития эфиромасличной отрасли в республике? Могут ли эфиромасличные культуры стать альтернативой ряду сельхозкультур в условиях цикличного вододефицита в Крыму? Кто является основными производителями эфиромасличных культур в республике, на какую продукцию делается акцент?

― Пик расцвета эфиромасличной отрасли пришелся на 70-80-е годы прошлого столетия. Тогда в Советском Союзе выращивалось 48 видов эфиромасличных растений. Производилось около 1150 тонн эфирных масел в год. Основная часть производимой продукции потреблялась на внутреннем рынке. Но и на экспорт поставлялось более 50 тонн эфирных масел и около 200 тонн — душистых веществ.

Республика является потенциальным регионом, с которого может начаться процесс восстановления эфиромасличной отрасли в России в целом. Для этого существуют объективные предпосылки: благоприятные для возделывания большого перечня эфиромасличных культур почвенно-климатические условия, наличие квалифицированных кадров и технологий возделывания эфироносов и их переработки, наличие обширной сортовой базы (61 сорт) широкого ассортимента эфиромасличных культур (27 видов).

Ежегодно в республике благодаря мерам региональной поддержки планируется увеличение площадей под многолетними эфиромасличными насаждениями. Площади плантаций должны достигнуть к 2025 году 500-600 га для розы эфиромасличной и более 4 тыс. га — для лаванды узколистной.

Каждые новые 100 га многолетних насаждений эфиромасличных культур, введенные в эксплуатацию, создадут 16 рабочих мест и дадут положительные эффекты: ввод в эксплуатацию неиспользуемых, малопригодных для производства зерновых культур сельхозземель, увеличение численности пчел, социальное развитие сельских территорий, привлечение туристов, повышение качества и конкурентоспособности российской эфиромасличной продукции, выход на новый рынок экспорта органических эфирных масел.

Федеральное агентство новостей /

На сегодняшний день в Республике Крым засеяно более 1 тыс. га многолетних эфиромасличных насаждений. Из них 900 га ― лаванда, 43 га ― роза и 74 га ― шалфей. В этом году аграриями было собрано порядка 500 тонн лаванды узколистной, 43 тонны — розы эфиромасличной и 174 тонны — шалфея мускатного.