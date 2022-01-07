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Крымчане смогут сдать хвойные деревья после Нового года на переработку
Общество
Крымчане смогут сдать хвойные деревья после Нового года на переработку
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Время новогодних праздников постепенно подходит к концу, поэтому жители Крыма и Севастополя уже задумываются, как поступить с елками, купленными на Новый год. Для этого на полуострове действует акция «Елковорот», в рамках которой в разных городах и районах можно будет сдать елки, сосны и пихты.

Хвойные деревья будут переработаны в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп Крыма, подсыпки для деревьев, чтобы почва возле них лучше сохраняла влажность, а также для подкормки животных, поскольку в зеленых иголках содержится много витамина С, передает ФАН.

«Каждый может стать волонтером данной экологической акции, потому что каждый из нас должен ценить и сохранять уникальную природу Крыма. К сожалению, наше население еще плохо информировано, поэтому большинство до сих пор выкидывают свои хвойные деревья возле обычных мусорных баков.

Насколько я знаю, такая акция будет действовать почти в каждом городе. Во многих будут оборудованы пункты приема, а на некоторых из них еще смогут напоить вкусным горячем чаем. Так что мы призываем всех дать елке шанс на вторую жизнь», — рассказал ФАН волонтер Дмитрий Константинов.

Жители Крыма и Севастополя могут сдать хвойные деревья после Нового года на переработку
Невские Новости /

Известно, что впервые акция по переработке хвойных деревьев, купленных на Новый год, стартовала в Крыму и Севастополе только в январе 2019 года, однако она быстро начала набирать популярность среди местных жителей. Сбором хвойных деревьев для отправки их на переработку также будут заниматься коммунальные службы.

Ранее ФАН сообщал, что жителей Москвы удивили красоты новогоднего Крыма. Они объяснили, чем отличаются два региона между собой в новогодние праздники.

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крым елковорот
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