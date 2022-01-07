«Санта-Барбара» в Крыму: чем живет курортный поселок Утес после летнего сезона

На Южном берегу Крыма есть курортный поселок под названием Утес, многие его называют «Санта-Барбарой» за схожие с калифорнийским городом разноцветные маленькие дома у самого моря, которые построены вплотную друг к другу. Корреспонденту ФАН удалось поговорить с местным жителем Алексеем, который во время рыбалки рассказал немного о плюсах и минусах жизни в поселке.

По его словам, жизнь в Утесе бурлит в курортный сезон, то есть примерно с середины мая и до середины октября, или когда море перестанет быть теплым. Местные жители зарабатывают за счет сдачи собственного жилья в аренду. Цены зависят от имеющихся удобств и расположения на той или иной линии, отметил собеседник издания.

«Когда теплые дни заканчиваются, то здесь вообще почти никто не живет — все уезжают. Особенно поселок пустеет перед началом 1 сентября, поскольку детям нужно на учебу. Многие в Утесе имеют недвижимость в качестве летней дачи, но это если человек очень богатый, другие же ее сдают в аренду, также много гостиниц, эллингов. Поселок очень маленький и популярный среди туристов, поэтому цены здесь соответствующие, особенно на землю или, скажем так, уже на готовую недвижимость, потому что сейчас застраивается фактически каждый свободный квадратный метр — спрос очень большой. Но могу сказать, что здесь все-таки больше [популярен] летний семейный отдых, поскольку тут почти нет ни дискотек, ни пьяных людей. Все проходит культурно и мирно, а в 22:00 уже почти все утихает», — сказал Алексей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Собеседник ФАН добавил, что социальной инфраструктуры в Утесе почти нет, поскольку это курортный район. По официальным данным, в поселке проживает около 300 человек, летом же здесь отдыхают тысячи туристов.

«Конечно, у нас есть свой маленький рынок, несколько продуктовых магазинов, аптека, но все, как я уже говорил, заточено на туризм, поэтому по большей части тут продают только сувениры, экскурсии и прочие товары и услуги. Достопримечательностей, кроме видов на гору Аю-Даг и чистого моря, в поселке нет — здесь летний тихий пляжный отдых. Зимой же тут особо нечем заниматься, кроме ловли рыбы или поездки в другой город», — отметил рыбак.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Зимой, продолжил Алексей, достаточно холодно из-за ветра и морского бриза, из-за чего, кстати, быстро окисляется железо и перед каждым сезоном его нужно красить и приводить в порядок, иначе быстро пойдет ржавчина. Еще зимой в поселке часто бывают сильные штормы, которые могут затапливать первые этажи прибрежных зданий, что тоже создает определенные неудобства.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров. Более подробно об этом рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.