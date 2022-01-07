Рождественский крестный ход прошел по улицам Севастополя

Днем 7 января по центральным улицам Севастополя священнослужители и жители города прошли крестным ходом в честь большого праздника Рождества Христова.

Традиционный общегородской крестный ход прошел от Покровского собора, затем по площади Лазарева и завершился на площади Нахимова, где позже благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отслужил молебен. На рождественский крестный ход к Покровскому собору Севастополя пришли сотни горожан и туристов, которые сегодня отдыхают в городе-герое.

Празднование Рождества в Севастополе и городах Крыма началось вечером 6 января. Во многих храмах полуострова ночью и утром прошла праздничная божественная литургия. С праздником крымчан поздравил глава республики Сергей Аксенов, который отметил, что Рождество Христово дарит людям веру, надежду и любовь и наполняет сердца миром и радостью.

«Нам очень повезло, что мы живем на крымской земле, богатой святынями, освященной молитвами апостола Андрея Первозванного, священномученика Климента Римского, архиепископа Таврического Гурия (Карпова), святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и многих других подвижников. Желаю всем рождественской радости, здоровья, благополучия!» — сказал Аксенов.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев пожелал всем в праздник светлых целей, неиссякаемых сил и тепла близких рядом.

«Пусть ваши добрые дела освещает божий свет. Все невзгоды рано или поздно проходят, а наша вера всегда с нами — дает силы для созидания и движения вперед», — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее ФАН рассказывал, что вечером в Рождественский сочельник жители южных регионов России увидели в небе рождественское чудо — над землей пронесся, предположительно, метеор.