Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 14:23
14:23
Происшествия
Правоохранители задержали недавно уволенного из КНБ племянника Назарбаева
14:23
Общество
Эндрю Гарфилд озвучил условие для возвращения к роли Человека-паука
14:20
Экономика
США побили рекорд по поставкам СПГ в Европу
14:18
Шоу-бизнес
«Опухшая» Ольга Бузова напомнила подписчикам Игоря Николаева
14:17
Армия
Захарова поддержала заявление Борреля о недопустимости «разгула экстремизма» в Казахстане
14:17
Происшествия
В Пензе прокуратура начала проверку после смертельного взрыва газа в многоквартирном доме
14:16
Происшествия
Автомобили из кортежа Зеленского попали в массовое ДТП в Карпатах
14:15
Политика
Лукашенко на фоне протестов в Казахстане увидел попытку напасть на постсоветские страны
14:10
Политика
Гордость России: военкор Сладков рассказал о предназначении спецназа ВДВ
14:05
Происшествия
Боевики подожгли ТРЦ «Азия парк» в Алма-Ате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители южных регионов России увидели в небе рождественское чудо
Общество
Жители южных регионов России увидели в небе рождественское чудо
pixabay.com  / 

В Рождественский сочельник жители Республики Крым и Севастополя, а также Краснодарского края увидели астрономическое явление — примерно в 19:40 на небе был заметен метеор. Несмотря на то, что он успел сгореть за считанные секунды, некоторым удалось запечатлеть это редкое явление на камеру.

Люди пишут в социальных сетях, что в какой-то момент небо на секунду стало светлым, как днем, а потом все вновь окутала темнота. Не все сразу поняли, что произошло. Само видео, предположительно, снято в Краснодарском крае.

«Тоже видели его в Севастополе над морем!» — пишет Анна Галаган.

«На секунду стало светло, как днем. Я наблюдал под Керчью в деревне», — отметил Женя Клименко.

«Мы как раз в Краснодаре его видели — казалось, что над нами пролетел, эмоций масса! Так ярко стало вокруг, свет был какой-то голубовато-зеленый и яркий хвостяра, ух», — заявила Ольга Ивлева.

Другие же в этом событии в преддверии Рождества увидели хорошее предзнаменование, которое небо посылает человечеству. По мнению Надежды Чулковой, будут происходить добрые и глобальные перемены, ведь это знак свыше, что людей оберегают.

Известно, что жители России до 7 января могут наблюдать парад планет, который лучше всего виден с 16:00 до 18:00 по московскому времени. В небе невооруженным глазом можно заметить, как все планеты, кроме Марса, выстроятся в ряд, то есть Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер и Плутон.

Также ученые NASA сообщают, что 11 января на расстоянии 5,6 млн км от Земли пролетит астероид шириной более 100 м. Кроме того, еще один астероид приблизится к нашей планете 18 января на расстоянии около 2 млн км, а размером он вдвое больше американского 102-этажного небоскреба Empire State Building. По классификации NASA, это является «близким подходом».

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму орудуют вандалы, которые портят новогодние украшения. Написано заявление в полицию по факту кражи.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители южных регионов России увидели в небе рождественское чудо
крым краснодарский край метеор
Комментировать