Жители южных регионов России увидели в небе рождественское чудо

В Рождественский сочельник жители Республики Крым и Севастополя, а также Краснодарского края увидели астрономическое явление — примерно в 19:40 на небе был заметен метеор. Несмотря на то, что он успел сгореть за считанные секунды, некоторым удалось запечатлеть это редкое явление на камеру.

Люди пишут в социальных сетях, что в какой-то момент небо на секунду стало светлым, как днем, а потом все вновь окутала темнота. Не все сразу поняли, что произошло. Само видео, предположительно, снято в Краснодарском крае.

«Тоже видели его в Севастополе над морем!» — пишет Анна Галаган.

«На секунду стало светло, как днем. Я наблюдал под Керчью в деревне», — отметил Женя Клименко.

«Мы как раз в Краснодаре его видели — казалось, что над нами пролетел, эмоций масса! Так ярко стало вокруг, свет был какой-то голубовато-зеленый и яркий хвостяра, ух», — заявила Ольга Ивлева.

Другие же в этом событии в преддверии Рождества увидели хорошее предзнаменование, которое небо посылает человечеству. По мнению Надежды Чулковой, будут происходить добрые и глобальные перемены, ведь это знак свыше, что людей оберегают.

Известно, что жители России до 7 января могут наблюдать парад планет, который лучше всего виден с 16:00 до 18:00 по московскому времени. В небе невооруженным глазом можно заметить, как все планеты, кроме Марса, выстроятся в ряд, то есть Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер и Плутон.

Также ученые NASA сообщают, что 11 января на расстоянии 5,6 млн км от Земли пролетит астероид шириной более 100 м. Кроме того, еще один астероид приблизится к нашей планете 18 января на расстоянии около 2 млн км, а размером он вдвое больше американского 102-этажного небоскреба Empire State Building. По классификации NASA, это является «близким подходом».

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму орудуют вандалы, которые портят новогодние украшения. Написано заявление в полицию по факту кражи.