Воды хватит минимум на год: нужна ли Ялте опреснительная установка в будущем

Вопрос строительства опреснительной установки в Ялте пока находится на начальной стадии. На данный момент произведены некоторые предпроектные работы и ведется поиск места под установку. Какие решения приняты в этом вопросе, выяснил корреспондент ФАН.

Недавно заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров в интервью «Российской газете» заявил, что с советских времен для обеспечения Ялты водой использовали водохранилища естественного стока. Для города рассматривается альтернативный вариант строительства опреснительной установки, потому как других вариантов обеспечения города ресурсом нет (отсутствуют подземные запасы, а подавать воду с равнинного Крыма технически невозможно).

«По опреснителю сделаны предпроектные проработки, само проектирование пока не начато, и сегодня речь идет о выборе площадки. Рельеф там сложный, поэтому выбор места тоже достаточно проблематичный», — сказал Назаров.

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«В процессе выполнения проектно-изыскательских работ будет уточнен земельный участок, наиболее приемлемый под строительство установки, трассы отвода водоводов до места врезки, технология очистки морской воды и другие вопросы. Расходы на строительство установки предложены к включению в рамках ФЦП, а также данное мероприятие состоит в комплексном плане по обеспечению водоснабжением Республики Крым в условиях вододефицита ялтинского региона», — говорится в ответе ФАН.

В ответе ФАН в администрации Ялты, ссылаясь на региональное министерство ЖКХ, сообщили, что в настоящее время определен заказчик, проектно-изыскательские работы исполнит ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», находящееся в подчинении министерства строительства и архитектуры РК.

Отметим, в конце 2021 года глава Ялты Янина Павленко сообщала, что запасов воды, накопленных в Загорском и Счастливенском водохранилищах (26 млн кубометров), хватит для обеспечения бесперебойного водоснабжение ялтинского региона в течение года, причем даже при отсутствии притока воды в ближайшее время.

Сообщалось, что опреснитель может появиться на территории грузового порта до 2023 года. Он будет производительностью 20 тыс. кубометров в сутки и обойдется в 3,3 млрд рублей.

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Не так оптимистичны в вопросе появления опреснительной установки в Ялте местные жители и экологи. Многие из них считают, что такая вода может нанести вред здоровью, а система потребует слишком много затрат. Большинство выступают за идею подождать результатов работ под Азовском морем, где, предположительно, есть пресная вода, или же построить еще одно водохранилище для питания Ялты.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воду, добытую со дна Азовского моря, могут использовать для полива сельскохозяйственных земель. Пока специалисты не пришли к выводу, готова ли эта вода для питья или полива, но в случае, если она окажется пресной, технической, пусть даже не питьевой, то есть возможность подать ее на всем направлении СКК, увеличив таким образом мелиорируемые площади.

Ранее ФАН рассказывал, что Крыму больше не понадобится Северо-Крымский канал, так как на данный момент строится новый тракт водоподачи, который полностью сможет исключить водопотери.