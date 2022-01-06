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Бассейн для рифовых акул откроют в Крыму

  /   Обновлено: 06 января 2022 20:38
Общество
Бассейн для рифовых акул откроют в Крыму
wikipedia.org  /  Brocken Inaglory / CC BY-SA 3.0

Феодосия, 6 января. Развлекательный парк с бассейном для рифовых акул откроют в Феодосии к курортному сезону 2022 года. Это будет первое подобное сооружение на территории Крыма.

Хищных рыб на полуостров доставят из Сингапура. Кроме того, по соседству с акулами обустроят питомник для крокодилов. Их привезут из ялтинского крокодиляриума.

Общая площадь парка будет составлять два гектара. На территории также установят выставочные павильоны, а для удобства посетителей оборудуют парковку.

Проект по созданию акуляриума уже согласован и переходит к стадии реализации. Работы по его созданию планируют завершить к началу курортного сезона 2022 года.

Детеныши леопарда из Сочинского национального парка получили имена. Самку назвали в честь реки в Кавказском заповеднике, а котенка-самца — по названию урочища в Карачаево-Черкесии.

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