Крымский психолог Билык рассказал, как плавно войти в рабочий режим

Крымский психолог Роман Билык в комментарии ФАН рассказал, как россиянам лучше подготовиться к тому, что уже через несколько дней всем нужно будет выходить на работу после затяжных выходных дней.

По словам психолога, в рабочий режим нужно входить плавно. А для этого необходимо прекращать праздновать за два-три дня до начала рабочих дней.

«Нужно за два-три дня до окончания выходных начинать что-то активно делать по дому, планировать саму работу к началу рабочей недели. И тогда получится прийти на работу готовым к своим делам, с планами на день. Когда есть планы, то вы приходите, реализуете их, и работа идет проще», ― говорит специалист.

Если же до последнего валяться в постели, а на работу приходится выходить, по сути, «с корабля на бал», то, конечно, для работника это будет травматично и сложно.

«Режим дня нужно обязательно наладить. Это и график сна и режим питания. Благо уж не спишь до обеда. Чтобы выйти в рабочий режим без негатива, нужно прекращать празднование раньше, чем закончатся праздники, тогда будет эффект хороший ― трезвейте за три дня до работы. В новом году пожелаю крымчанам следующее: жизнь одна, и прожить ее надо в Крыму. Если вы здесь живете, то уже потянули выигрышный билет. Поэтому наслаждайтесь», ― подытожил Роман Билык.

Ранее корреспондент ФАН выяснил у жителей Крыма, как они встретили Новый год и сколько денег потратили на это праздничное мероприятие. Люди также рассказали, как они планируют провести оставшиеся выходные дни, которые продлятся до 9 января включительно.