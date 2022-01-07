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Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров

Экономика
Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров
ГУ МЧС России по Республике Крым  / 

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии ФАН рассказал, какие у министерства есть планы по развитию курортных регионов Крыма, а также как можно привлечь туристов в северные районы Крыма и распределить турпоток более равномерно.

«В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» уже ведется работа по созданию пяти кластеров и рассматривается возможность увеличения количества создаваемых кластеров. Перспективными являются проект «Золотые пески России» в городском округ Евпатория, туристско-рекреационный кластер «Гурзуф» в городском округе Ялта, туристско-рекреационный кластер «Восточный Крым» в городском округе Феодосия и туристско-рекреационный кластер в пгт Николаевка в Симферопольском районе», ― подчеркнул министр.

По его словам, в рамках реализации кластеров государством осуществляется снятие инфраструктурных ограничений путем строительства/реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, и инвестор приходит уже на более-менее подготовленную площадку. Планируется, что реализация мероприятий в рамках кластеров позволит осуществить ряд инвестиционных проектов на общую сумму более 170 млрд руб.

«Кроме того, благодаря программе льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке 3-5% в наш регион приходят опытные, системные инвесторы. Новые финансовые инструменты позволят реализовать проекты с общим объемом финансирования более 23 млрд руб», ― сказал Вадим Волченко.

Ранее ФАН рассказывал, какие туристические маршруты на сегодняшний день разрабатываются республикой совместно с Краснодарским краем и Ростовской областью.

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