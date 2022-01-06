В Крыму орудуют вандалы, которые портят новогодние украшения

Новогодние праздники проходят в Крыму не без неприятных происшествий. Речь идет об откровенном вандализме со стороны жителей или гостей полуострова. Так, на видео удалось запечатлеть несколько моментов того, как люди портят городское и частное имущество.

На первом видео можно увидеть одну из улиц Евпатории, где дерево было украшено специальной новогодней иллюминацией. Однако мимо проходящая парочка почему-то решила испортить оборудование, которое дарит людям особое настроение в эти выходные дни. Данным фактом очень возмутились пользователи Сети, передает ФАН.

«Неужели самим не противно? Хоть кто-то может объяснить, зачем они это сделали? Похоже, это действуют американские шпионы, пришли разрушать наш город», — иронизирует Сергей Тарасов.

«Вот и как с такими бороться? Думаю, надо это видео показывать по всей Евпатории, чтобы люди знали своих «героев» в лицо», — предложила Наталья Пономаренко.

Еще одно подобное видео появилось из Алушты, правда, на нем неизвестная женщина не только портит, но и наглым образом ломает и ворует новогоднее украшение на здании одного из магазинов города. Примечательно, что происходит это прямо на набережной города, то есть в его центральной части.

«Жаль, что мы до сих пор живем с такими людьми в одном обществе», — заявил пользователь с ником Андрей Крым.

«Можно позавидовать владельцам этого магазина, потому что они настолько красиво украсили его, что люди не выдержали и даже решили забрать себе кусочек этой красоты», — отметила Галина Халилова.

Также некоторые комментаторы с иронией предположили, что таким образом женщина пытается помочь владельцам магазина избавиться от новогодней мишуры, чтобы они этим потом не занимались. Известно, что по факту кражи владельцы магазина в Алуште уже написали заявление в полицию.

Ранее ФАН рассказывал, что США не дали визу девушке из Крыма для участия в конкурсе красоты. В связи с этим девушка не смогла принять участие в финале международного конкурса Mrs. World.