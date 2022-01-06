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Москвичей удивили красоты новогоднего Крыма
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Москвичей удивили красоты новогоднего Крыма
Общество
Москвичей удивили красоты новогоднего Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Приехавшие в Крым для празднования Нового года жители Москвы Алексей и Дарья Панфиловы рассказали в комментарии ФАН, чем отличается новогодний Крым от столицы России. Кроме того, они объяснили, как часто посещают полуостров и почему.

В прошлом году Республику Крым с 27 декабря по 10 января посетили порядка 240 тысяч туристов, основной поток гостей приходился на жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Какой будет этот показатель за нынешний период, еще неизвестно, однако эксперты уже прогнозируют, что он должен превысить цифры 2020 года, когда в целом наблюдался спад туристической активности.

«Самая главная разница в том, что Москва — это Москва, а Крым — это Крым, то есть сравнивать здесь, наверное, будет не совсем правильно. Хотя я могу сказать, что новогодних украшений на полуострове стало гораздо больше, они стали гораздо качественнее, ярче. Видно, что Крым развивается и делает это очень быстро. Я об этом могу с уверенностью говорить, поскольку мы уже не первый раз приезжаем в Крым в канун Нового года, поскольку здесь живут родители моей жены.

То есть в Москве, как и в Симферополе, например, тоже много украшений, поэтому сразу становится понятно, что ты находишься в столице Крыма: много красивых и стилизованных мест, заведений. Также здесь уже похожие на московские автомобильные пробки и очереди в магазинах, но последнее, наверное, потому, что была новогодняя суета. Ялта в этом году тоже приятно удивила», — отметил Алексей Панфилов.

Также по этому поводу высказалась его супруга. Она отметила, что Крым в первую очередь прекрасен своей уникальной природой, ландшафтами, Черным морем и уже только потом всем остальным, поэтому Москва и полуостров могли бы посоревноваться, скажем так, в определенных номинациях, добавила девушка.

«Все-таки Москва — это мегаполис, который никогда не спит, ночных огней там, конечно, больше, как и украшений, особенно в центре. В Крым все-таки едут, наверное, не столько за этими убранствами, сколько за спокойствием, чтобы перестать постоянно находиться в каком-то стрессе, да и в целом за здоровьем.

На Новый год тут, в Крыму, тоже очень красиво, и все это еще подчеркивается здешней природой и живописными видами. Чтобы девушкам хорошо провести Новый год, многое и не нужно: надеть новое платье, сходить в салон красоты и хороший ресторан, и все это есть и на полуострове, и в Москве, только тут еще и природа», — подчеркнула собеседница издания.

По ее словам, наверное, поэтому на полуостров и едут проводить новогодние праздники так много жителей двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на то, что в этих городах, несомненно, провести Новый год можно в некотором смысле ярче и веселей.

Напомним, ранее крымчане рассказали ФАН, во сколько им обошлось празднование Нового года. Как оказалось, основная сумма ушла на продукты, аниматоров и новогодние украшения.

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москва крым новый год ялта
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