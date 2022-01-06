Крыму больше не понадобится Северо-Крымский канал: строится новый тракт водоподачи



Заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Антон Запоточный рассказал в комментарии ФАН о том, какие инфраструктурные объекты, сданные или начатые в 2021 году, можно назвать самыми крупными в Крыму.

«В 2021 году на ЮБК приступили к реализации 13 канализационных очистных сооружений. Таким образом, у нас сейчас реализуется 24 КОС стоимостью более 50 млрд руб. Из них по 12 КОС уже ведутся строительно-монтажные работы. Реализацию всех КОС планируется полностью завершить в 2024 году», ― рассказал Антон Запоточный.

Также в прошлом году, подчеркивает замминистра, приступили к реконструкции тоннельного водовода ЮБК. Строительство выполняется путем тоннелирования, глубина заложения тоннеля составляет от 200 до 900 метров. Вода будет транспортироваться из водохранилища «Счастливое-2» (Бахчисарайской район) на очистные сооружения Ялты. Трасса тоннеля является продолжением существующего (недостроенного) дублирующего участка тоннеля и будет проходить параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю. Длина участка реконструкции составляет более семи километров. На объект в рамах ФЦП выделено 8,5 млрд рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.

пресс-служба Минстроя РК /

Кроме того, в 2021 году на активной стадии строительства находился второй этап тракта водоподачи в восточной части полуострова, который заменит Северо-Крымский канал, и его инфраструктура для этих целей уже будет не нужна. Стоимость этого объекта порядка 20 млрд рублей. Протяженность тракта — 154 км. Завершить реализацию планируется в 2023 году.

«Сейчас на тракте практически завершен участок от водозабора до города Феодосии, тракт зашел уже к нам на территорию очистных сооружений региона. По поручению замминистра экономического развитии РФ необходимо до сентября 2022 года сдать в эксплуатацию этот участок полностью, со всеми насосными системами, всеми автоматизациями, передать на баланс «Воде Крыма», и мы начнем уже на этом участке качать воду не по Северо-Крымскому каналу, а по трубопроводу. Это будет важное событие», ― сказал в комментарии ФАН генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Также, подчеркивает замминистра строительства и архитектуры Крыма Антон Запоточный, хотелось бы отметить строительство социально-значимых объектов образования. В этом году приступили к строительству 16 новых детских садов в рамках ФАИП по всему Крыму. Реализация этих учреждений позволит обеспечить дополнительно 3850 мест для юных воспитанников. Общая стоимость строительства — 6,5 млрд рублей. Завершим строительство к концу 2022 года. Также сейчас в активной фазе реализации в рамках ФЦП 46 детских садов на 8250 мест и 13 школ на 7099 мест.

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