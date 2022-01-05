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Курортная столица Крыма оживилась после празднования Нового года

Общество
Курортная столица Крыма оживилась после празднования Нового года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта вновь оживилась после новогодних праздников — на набережной и других центральных улицах города гуляют множество туристов и местных жителей. Перед ними выступают уличные музыканты, исполняя всеми любимые песни, что еще больше прибавляет людям новогоднего настроения.

Как отмечают пользователи социальных сетей, так много туристов в Ялте бывает обычно в августе, когда в Крыму самый высокий сезон, но не зимой. Это говорит о том, что полуостров постепенно превращается в круглогодичный курорт, передает ФАН.

«Много людей и развлечений, погода — хорошая, недавно отпраздновали Новый год, впереди еще выходные, жизнь — прекрасна», — отметила Наталья Алимова.

«Ялта, конечно, не перестает удивлять своей красотой, хотя мы здесь уже живем пять лет. Не ожидали, что на Новый год здесь будет так много туристов, как и летом. Похоже, Крым все-таки становится круглогодичным курортом», — заявила Дарья Романова.

Примечательно, что предновогодние прогнозы синоптиков о том, что на территории Южного берега Крыма практически все праздничные выходные будут дождливыми, так и не сбылись — в основном просто облачно. На данный момент средняя температура воздуха в Большой Ялте днем достигает 10 градусов тепла, ночью — шесть градусов со знаком плюс.

Напомним, ранее крымчане рассказали, во сколько им обошлось празднование Нового года. Выяснилось, что в основном люди встречали 2022 год дома, что помогло им сэкономить деньги.

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туристы крым новый год ялта
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