В Кадыковском карьере Севастополя начал восстанавливаться уровень воды

Крымский блогер Игорь Корсаков показал, как сегодня выглядит Кадыковский карьер, который ранее активно питал Севастополь пресной водой. Отметим, что еще в октябре 2020 года из карьера начали осуществлять забор воды с помощью новой построенной плавучей станции с четырьмя насосами. Возводили данное гидротехническое сооружение строители Минобороны РФ, проложив более 10 километров труб в сложных ландшафтных условиях. Они сумели построить этот объект в сжатые сроки — за 68 дней, передает ФАН.

«Из Кадыковского карьера брали где-то по 15-17 тысяч кубометров воды в сутки для нужд города-героя Севастополя и его окрестностей, когда была напряженная ситуация с водой. Сейчас, конечно, воду отсюда уже не берут очень продолжительное время, потому что достаточно быстро всю воду откачали. Сейчас происходит восстановление уровня воды в карьере», — сообщил блогер.

Pr Scr youtube.com / Игорь Корсаков

Отметим, что Кадыковский карьер не единственный водоем, откуда Севастополь и его районы в засушливый период получали воду. Так, например, забор еще осуществлялся из озера у горы Гасфорта и Инкерманского карьера, за счет чего тогда в меньшей степени расходовался ресурс Чернореченского водохранилища — основного источника города-героя.

На сегодняшний день в Севастополе (с октября 2020 года) отремонтировано более 30 километров трубопровода и запущен Бельбекский водозабор, который во время паводков может давать около 50 тысяч пресной воды в сутки. Кроме того, в Чернореченском водохранилище сейчас накоплено более 42 млн кубометров воды, при этом за счет осадков его наполнение продолжается до сих пор, максимальный объем водохранилища — 64,2 млн кубометров. Эксперты говорят, что Севастополь и его окрестности надежно обеспечены водным ресурсом минимум на год.

Известно, что в прошлом столетии в Кадыковском карьере добывали флюсовые известняки, после чего он был выработан и заброшен, а потом стал затапливаться грунтовыми водами. На данный момент это не только потенциальный источник пресной воды, но и любимое место среди туристов, особенно фотографов, поскольку форма карьера напоминает сердце, а вода в нем — бирюзово-лазурного цвета.

Напомним, ранее профессор объяснил ФАН, что необходимо для решения проблем с водой в сельском хозяйстве Крыма. Дело в том, что в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал и лишила полуостров основного источника пресной воды для аграриев.