Сотни самовольных построек в Ялте могут попасть под снос

Незаконное строительство на ЮБК ― проблема, которая существовала в городе всегда. И сегодня этот вопрос остается актуальным, так как гаражи превращаются в трехэтажные отели, бывшие бараки становятся элитными апартаментами, а дворовые территории вдруг становятся огороженными парковками, не согласованными ни с кем. Как сообщили ФАН в Департаменте муниципального контроля Ялты, вопрос предотвращения стихийной застройки города находится на постоянном контроле.

Если в городе обнаруживаются строения, нарушающие нормы градостроительного и земельного законодательства, то материалы передают на рассмотрение Комиссии по пресечению самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных построек либо же Комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов.

«Так, в 2021 году на Комиссии по пресечению самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных построек было рассмотрено более 80 материалов в отношении объектов, обладающих признаками самовольного строительства, на Комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов ― порядка 200 материалов», ― рассказали ФАН в департаменте.

Что касается парковок, которых в городе не так много (а часть вообще была нелегальной), то с ним ситуация улучшилась. С сентября 2021 года на территории города заработали 36 муниципальных платных парковок, на которых расположено 565 парковочных мест, из них 76 парковочных мест выделены для инвалидов. Все доходы от данных парковок поступают в бюджет города Ялта.

Ранее ФАН рассказывал, как в 2021 году в Крыму решались ситуации с будоражащими общественность стройками. Речь идет о строительстве оздоровительного комплекса в Форосском парке, создании трассы вдоль водохранилища и появлении туристических объектов в исторически значимых местах.