Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 18:00
18:00
Видео
Спуск с горы в маскарадных костюмах прошел на Камчатке
17:59
Весь мир
Неизвестные напали на миротворцев ООН на юге Ливана
17:57
Армия
Читатели Washington Post поддержали призыв России не допустить расширения НАТО на восток
17:53
Политика
Замечание Путина на саммите СНГ стало пророческим на фоне протестов в Казахстане
17:52
Общество
Петербуржцы спасли израненного алабая на Пулковском шоссе
17:52
Происшествия
Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
17:52
Происшествия
В Павлодаре начались столкновения с участием протестующих и силовиков
17:48
Общество
В Кадыковском карьере Севастополя начал восстанавливаться уровень воды
17:46
Спорт
Опорный полузащитник французского «Бордо» Отавио может перейти в ЦСКА
17:42
Общество
Жилые дома близ резиденции президента Казахстана в Алма-Ате остались без электричества
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сотни самовольных построек в Ялте могут попасть под снос
Общество
Сотни самовольных построек в Ялте могут попасть под снос
facebook.com  /  Янина Павленко

Незаконное строительство на ЮБК ― проблема, которая существовала в городе всегда. И сегодня этот вопрос остается актуальным, так как гаражи превращаются в трехэтажные отели, бывшие бараки становятся элитными апартаментами, а дворовые территории вдруг становятся огороженными парковками, не согласованными ни с кем. Как сообщили ФАН в Департаменте муниципального контроля Ялты, вопрос предотвращения стихийной застройки города находится на постоянном контроле.

Если в городе обнаруживаются строения, нарушающие нормы градостроительного и земельного законодательства, то материалы передают на рассмотрение Комиссии по пресечению самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных построек либо же Комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов.

«Так, в 2021 году на Комиссии по пресечению самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных построек было рассмотрено более 80 материалов в отношении объектов, обладающих признаками самовольного строительства, на Комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов ― порядка 200 материалов», ― рассказали ФАН в департаменте.

Что касается парковок, которых в городе не так много (а часть вообще была нелегальной), то с ним ситуация улучшилась. С сентября 2021 года на территории города заработали 36 муниципальных платных парковок, на которых расположено 565 парковочных мест, из них 76 парковочных мест выделены для инвалидов. Все доходы от данных парковок поступают в бюджет города Ялта.

Ранее ФАН рассказывал, как в 2021 году в Крыму решались ситуации с будоражащими общественность стройками. Речь идет о строительстве оздоровительного комплекса в Форосском парке, создании трассы вдоль водохранилища и появлении туристических объектов в исторически значимых местах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сотни самовольных построек в Ялте могут попасть под снос
крым ялта застройка
Комментировать