США не дали визу девушке из Крыма для участия в конкурсе красоты 

Соединенные Штаты Америки не дали визу красавице из Крыма Анне Малоземовой, которая из-за этого не сможет принять участие в финале международного конкурса Mrs. World, который вскоре пройдет в Лас-Вегасе. Подробности узнавал ФАН.

О том, что крымчанка не сможет участвовать в конкурсе, сообщила на своей странице организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль. Женщина указала, что этот конкурс проводится для замужних красавиц, и представительницы своих стран уже на следующей неделе встретятся в Лас-Вегасе и будут бороться за главную корону мира.

«Mrs. Crimea-World Анна Малоземова, к нашему глубокому сожалению, не сможет присоединиться к ним. Получить визу США нам не удалось. А Анна получила право представить Крым в следующем году. Благодарим за эту возможность вице-президента Mrs. World Тану Джонсон», ― написала Биль на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @victoria_bil_

Сама же Анна Малоземова сообщила, что была рада быть частью команды самых красивых и великолепных королев в мире, и поблагодарила всех за поддержку, любовь и тепло, которыми с ней делились все эти дни.

«Для меня большая честь быть частью вашего сообщества. К сожалению, из-за визовых ограничений между нашими странами я не смогу принять участие в конкурсе в этом году. То, что мне не дали возможности увидеть каждого из вас лично, является для меня величайшим разочарованием. Я хотела бы выразить свою благодарность Тане Джонсон за то, что она позволила мне использовать шанс в следующем году со всеми привилегиями, которые я уже приобрела. Я желаю всем участникам удачи! Вы для меня королевы», — подчеркнула Малоземова.

Также она подчеркнула, что в данной ситуации теперь у нее будет время для подготовки, чтобы предстать в лучшем виде. Крымчанка является матерью четырех детей ― трех сыновей и маленькой дочери. В свободное время занимается благотворительностью.

Ранее ФАН рассказывал о модели из Керчи, которую засудили на конкурсе «Мисс Земля» из-за крымской прописки. Девушка была одной из фавориток, но уже ко дню вынесения вердиктов исчезла из списка топ-10.