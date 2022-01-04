Крымчане рассказали, во сколько им обошлось празднование Нового года

Корреспондент ФАН выяснил у жителей Крыма, как они встретили Новый год и сколько денег потратили на это праздничное мероприятие. Люди также рассказали, как они планируют провести оставшиеся выходные дни, которые продлятся до 9 января включительно.

По словам жителя Симферополя Никиты Решетова, без учета подарков на встречу Нового года его семья из трех человек потратила примерно 18 тыс. рублей. Эти деньги ушли на покупку новогодних украшений и елки, на праздничный стол, приглашение аниматоров и хороший букет цветов.

«Мы встретили Новый год в домашней обстановке, поэтому нам это обошлось в 2-3 раза дешевле, чем в том же ресторане или другом заведении с детскими аниматорами, хорошей программой и негромкой музыкой, поскольку это, я считаю, все-таки больше детский и семейный праздник. Мы хотели в первую очередь подарить новогоднюю сказку нашему ребенку, поэтому отказались от покупки крепкого алкоголя, соответственно, на этом тоже сэкономили деньги. Я полагаю, что мы встретили Новый год достаточно бюджетно, то есть без каких-то особых излишеств, но одновременно с этим по полной программе. Остальные выходные дни проведем в семейном кругу, поедем к нашим бабушкам и дедушкам», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Также по этому поводу высказался житель Севастополя Андрей Ткаченко. По его словам, он встретил Новый год в кругу друзей в одном из ресторанов города, который находится в его центральной части. Он отметил, что на двоих с девушкой они потратили порядка 27 тыс. рублей за новогоднюю ночь.

«За стол и всю праздничную программу с ведущими, актерами и музыкантами мы заплатили по 10 тыс. с человека, потом мы еще заказывали некоторые напитки на баре. Все прошло замечательно и ярко. Домой мы особо ничего не покупали специально для Нового года, кроме елки, потому что постоянно работаем: некогда. Оставшиеся выходные думаем провести с максимальной пользой, может, поедем куда-нибудь, например, снимем домик в горах на компанию. То есть скучать точно не будем, да это и невозможно в Крыму», — заявил Ткаченко.

Другая семья из Симферополя потратила на празднование Нового года около 20 тыс. рублей. По словам Алисы Семеновой, они встречали 2022 год дома в кругу семьи и близких друзей, в основном деньги ушли на продукты и алкогольную продукцию, а также новогодние украшения.

В среднем крымская семья потратила на торжества в честь Нового года около 20 тысяч рублей, включая украшения, елку и аниматоров. Если говорить только о продуктах и алкогольных напитках на новогодний стол на четверых, то, по подсчетам специалистов кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова, самый простой праздничный стол мог обойтись российской семье почти в 11,5 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал, что более 3000 детей в Крыму от волонтеров получат подарки к старому Новому году. Отметим, на полуострове уже несколько лет благотворительная организация «Добро мира ― Волонтеры Крыма» в рамках акции «Записки Деду Морозу» исполняет желания деток из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.