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В новогоднюю ночь в Бахчисарайском парке миниатюр появились новорожденные обитатели
Общество
В новогоднюю ночь в Бахчисарайском парке миниатюр появились новорожденные обитатели
pxhere.com  / 

В новогоднюю ночь в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму на свет появились десять козлят. Этой новостью на своей странице в Facebook поделился основатель парка миниатюр, аквариума в Алуште и крокодиляриума в Ялте Виктор Жиленко.

Карликовые камерунские козы принесли крупный приплод ― несколько козочек «подарили» под елочку десять малышей, причем одна из них родила сразу пятерых, передает ФАН.

«Новогоднее чудо. Козы подарили мне много козлят, но чувствую это не предел», — написал Виктор Жиленко на своей странице и показал видео новорожденных.

Все козочки — разных цветов и очень красивые, говорит основатель бахчисарайского парка. Также на видео он показал, что парнокопытные держатся в парке в хороших условиях.

Ранее ФАН рассказывал, что в ялтинском крокодиляриуме каймановые крокодилы (самые маленькие крокодилы) отложили яйца. 76 крокодилов могут появиться вскоре на свет благодаря летним потопам. Дело в том, что после ЧП у пресмыкающихся произошло переохлаждение в связи с затоплением помещения. Вернувшись обратно в крокодиляриум, в привычной для них среде им могло показаться, что после холодов якобы наступило лето, благодаря чему у них и появился задел для потомства.

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крым ялта парк миниатюр
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