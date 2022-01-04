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Осадки наполнили крымские водохранилища: полуостров обеспечен водой на год вперед
Общество
Осадки наполнили крымские водохранилища: полуостров обеспечен водой на год вперед
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин

Крымский блогер Игорь Корсаков опубликовал видео на своем YouTube-канале, где показал нынешнее состояние Симферопольского и Аянского водохранилищ и сброс воды из последнего, что свидетельствует о его наполненности на 100%.

По данным за 2021 год, в водохранилищах полуострова накопилось почти 127 млн кубометров воды, что практически в 4 раза превышает показатели за аналогичный период 2020-го. Кроме того, в первые дни нового года в Крыму прошли обильные осадки в виде дождя и снега, которые наполнили водой местные водохранилища, реки и другие источники.

Отметим, что проектный объем Симферопольского водохранилища составляет 36 млн кубометров, на данный момент его наполненность превышает примерно 55% от общего объема, то есть сейчас накоплено около 20 млн кубометров воды. Интересно, что в середине января 2021 года власти региона даже прекращали забор воды из источника, поскольку водохранилище опустело до критических отметок, так что нынешний показатель является весьма впечатляющим.

В активный сезон Симферополь и Симферопольский район потребляют порядка 130 тысяч кубометров воды в сутки. На данный момент около 95 тысяч кубометров удается получить за счет артезианских источников, что также помогает наполниться водохранилищам — Партизанскому и Аянскому, — которые питают город и его окрестности.

Эксперты отмечают, что на 2022 год большинство районов полуострова полностью обеспечены водой, а для более засушливых восточных районов уже строится водовод, который полностью заменит Северо-Крымский канал.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что самый высокий водопад Крыма разбушевался из-за таяния снега и обильных осадков. Отметим, что его высота составляет 98,7 метра.

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крым вода водохранилища
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