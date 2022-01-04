На что потратили 5 млрд: как изменился крымский город Армянск за семь лет в составе России

Развитие северной части Крыма туристам не особо видно, так как те предпочитают в основном ЮБК и западное побережье. Однако разницу до и после отчетливо видят местные жители. Джанкой, Армянск и Красноперекопск за эти годы похорошели и стали более развитыми. В комментарии ФАН депутат Госдумы РФ Леонид Бабашов рассказал, что с 2015 года на развитие городского округа Армянск потратили более 5 млрд рублей.

«Беспрецедентные вложения! Отремонтировали 15 дорог и 13 внутриквартальных проездов (села Волошина, Суворово, город Армянск). Построен модульный детский сад на 100 мест, капитально отремонтированы 6 школ и 5 детских садов. Благоустроены 7 общественных и 13 дворовых территорий, установлены контейнерные площадки и 18 остановок. В город привлекли 4 инвестиционных проекта, что позволит создать рабочие места. Сделано много, но еще больше необходимо сделать», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По его словам, партия «Единая Россия» в этом году составила и приняла «Народную программу», за основу которой взяли пожелания людей. Что касается городского округа Армянск, то местные жители в будущем хотят, чтобы активнее поднимался вопрос обеспечения экологической безопасности в регионе; в нескольких микрорайонах провели капремонты дворовых и прилегающих территорий; отремонтировали Центральную библиотеку имени З. Левицкого и Центральную детскую библиотеку.

Также планируется капитальный ремонт скверов «Интернациональный», «Титан», сквер в селе Суворово и Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Вместе с этим ожидается проведение работ по развитию дорожного хозяйства (9 объектов) и строительство детского сада в селе Перекоп на 100 мест.

armyansk.rk.gov.ru / Правительство республики Крым

«До 2014 года Армянск был депрессивным в плане благоустройства городом. Да, из-за санкций местные производства семь лет назад потеряли объемы продаж. Но сегодня они получают от государства поддержку, провели модернизацию и активно расширяют продажи на огромный рынок России. Есть планы по расширению производства», — подчеркивает Леонид Бабашов.

В северном Крыму, по его словам, расположены особые производства, выпускающие достаточно редкую продукцию. На всей планете такие предприятия можно пересчитать по пальцам. Поэтому в этом направлении Армянск является ценным регионом для Крыма.

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