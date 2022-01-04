Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 19:05
19:02
Экономика
Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют
19:00
Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 января
18:59
Экономика
Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей
18:58
Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
18:49
Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
18:48
Наука
Ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше
18:43
Происшествия
Двое рабочих погибли и один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
18:34
Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
18:31
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме под Москвой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

На что потратили 5 млрд: как изменился крымский город Армянск за семь лет в составе России
Общество
На что потратили 5 млрд: как изменился крымский город Армянск за семь лет в составе России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Развитие северной части Крыма туристам не особо видно, так как те предпочитают в основном ЮБК и западное побережье. Однако разницу до и после отчетливо видят местные жители. Джанкой, Армянск и Красноперекопск за эти годы похорошели и стали более развитыми. В комментарии ФАН депутат Госдумы РФ Леонид Бабашов рассказал, что с 2015 года на развитие городского округа Армянск потратили более 5 млрд рублей.

«Беспрецедентные вложения! Отремонтировали 15 дорог и 13 внутриквартальных проездов (села Волошина, Суворово, город Армянск). Построен модульный детский сад на 100 мест, капитально отремонтированы 6 школ и 5 детских садов.  Благоустроены 7 общественных и 13 дворовых территорий, установлены контейнерные площадки и 18 остановок. В город привлекли 4 инвестиционных проекта, что позволит создать рабочие места. Сделано много, но еще больше необходимо сделать», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.

На что потратили 5 миллиардов: как изменился город Армянск за 7 лет в составе России
Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По его словам, партия «Единая Россия» в этом году составила и приняла «Народную программу», за основу которой взяли пожелания людей. Что касается городского округа Армянск, то местные жители в будущем хотят, чтобы активнее поднимался вопрос обеспечения экологической безопасности в регионе; в нескольких микрорайонах провели капремонты дворовых и прилегающих территорий; отремонтировали Центральную библиотеку имени З. Левицкого и Центральную детскую библиотеку.

Также планируется капитальный ремонт скверов «Интернациональный», «Титан», сквер в селе Суворово и Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Вместе с этим ожидается проведение работ по развитию дорожного хозяйства (9 объектов) и строительство детского сада в селе Перекоп на 100 мест.

На что потратили 5 миллиардов: как изменился город Армянск за 7 лет в составе России
armyansk.rk.gov.ru / Правительство республики Крым

 «До 2014 года Армянск был депрессивным в плане благоустройства городом. Да, из-за санкций местные производства семь лет назад потеряли объемы продаж. Но сегодня они получают от государства поддержку, провели модернизацию и активно расширяют продажи на огромный рынок России. Есть планы по расширению производства», — подчеркивает Леонид Бабашов.

В северном Крыму, по его словам, расположены особые производства, выпускающие достаточно редкую продукцию. На всей планете такие предприятия можно пересчитать по пальцам. Поэтому в этом направлении Армянск является ценным регионом для Крыма.

Ранее ФАН показывал, насколько изменился небольшой курортный поселок Николаевка, который в украинские времена постепенно приходил в упадок.

Вернуться назад
Все новости / Общество / На что потратили 5 млрд: как изменился крымский город Армянск за семь лет в составе России
россия крым армянск
Комментировать