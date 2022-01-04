Профессор объяснил, что необходимо для решения проблем с водой в сельском хозяйстве Крыма

В разговоре с ФАН руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского, профессор Илья Николенко объяснил, каким образом можно обеспечить сельское хозяйство Крыма водой в необходимом объеме для стремительного развития отрасли.

Украина в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с Россией — перекрыла Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды на полуостров из реки Днепр. В основном ресурс канала использовался на полуострове для нужд сельского хозяйства — на это уходило до 80% всей поступавшей по нему воды. В результате на северной части Крыма полностью было уничтожено рисоводство из-за его водоемкого производства, а местным аграриям пришлось перестраиваться под новые реалии при отсутствии днепровской воды.

«Сельское хозяйство в Крыму является одним из основных потребителей пресной воды. Система водопользования сельского хозяйства на полуострове была многие годы приспособлена к получению основных объемов воды за счет Северо-Крымского канала. Поэтому в настоящее время необходимы современные решения проблем обеспечения сельского хозяйства республики водой. Новые технологии позволяют решать многие проблемы водопользования сельского хозяйства в условиях дефицита водных ресурсов, в том числе снимают некоторые из возникающих ограничений. Селекция и отбор сортов сельскохозяйственных культур — более солеустойчивых, засухоустойчивых и водосберегающих — позволяют увеличить производство сельскохозяйственных культур по мере сокращения запасов пресной воды», — заявил ученый.

Пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского /

По словам Николенко, анализ опыта зарубежных стран с дефицитом водных ресурсов показывает многие средства и методы, которые позволяют производителям сельхозпродукции сократить потребление воды на 10–50%. Он отметил, что основными способами являются: внедрение маловодоемких сельхозкультур и технологий, защита водных ресурсов за счет ресурсосберегающих технологий, лесопосадки, повторное использование сточных и отработанных вод, сбор и использование бросовых поверхностных вод, переход на промышленные технологии в сельскохозяйственном производстве.

«Наибольший неиспользуемый ресурс воды, пригодной для сельскохозяйственного производства, являются сточные воды, которые требуют дополнительной степени очистки. Проведение научно-исследовательских, опытных и полевых работ специалистами Крыма позволит установить, какие методы и средства применять в наших условиях, как лучше приспособить урожай к различным количествам и качествам воды, а также ее стоимости. К сожалению, цикл сельскохозяйственного производства исчисляется месяцами, поэтому на эти работы требуется время», — сказал руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского.

Также он добавил, что сейчас, например, исследуется вопрос добычи воды со дна Азовского моря, однако о перспективах этого проекта должны рассказать специалисты, которые им занимаются, поскольку сейчас о чем-то конкретном в этом вопросе еще нельзя говорить. В любом случае основой этого проекта должно быть его технико-экономическое обоснование, а также сравнение с другими возможными решениями, заключил профессор Илья Николенко.

pixabay.com / Franz W.

Отметим, водная блокада существенно сказалась на урожайности сельскохозяйственных культур и на объемах производства и последующих доходах. Практически полностью из севооборота были выведены кукуруза и соя, так как это влагозависимые культуры. Также сократились высадки овощей открытого грунта (с 17,8 тыс. га до 7,2 тыс. га ― данные на 2021 год). А вот рис, который выращивался на площади 13,5 тыс. га, полностью исключен из севооборота.

Тем не менее все эти вопросы сегодня постепенно решаются. К примеру, территории, где ранее выращивались рис, соя и кукуруза, теперь заняты под зерновые, такие как пшеница и ячмень. Кроме того, хоть овощеводство и пострадало, но смогло восстановиться: просто теперь при закладке овощей открытого и закрытого грунта, а также бахчевых культур используется капельное орошение.

Ранее ФАН сообщал, что действия правительства и обильные осадки помогли Крыму решить водную проблему. Например, на конец 2021 года объем запасов в крымских водохранилищах достиг почти 127 млн кубометров, что фактически в четыре раза больше, нежели за аналогичный период 2020 года.