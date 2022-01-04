Водитель и пассажир чудом спаслись из затонувшего в реке авто в Крыму

В Крыму водитель внедорожника решил проверить силы своего автомобиля и попробовал переправиться на нем на другой берег реки. Однако сильное течение затянуло машину, и она ушла под воду практически полностью.

К счастью, водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Как сообщают очевидцы в соцсетях, предположительно, инцидент произошел на реке Баштановка во второй половине дня 2 января.

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Сообщается, что машина поехала вброд, через пару метров зацепилась за мост и перевернулась. Позже, по словам очевидцев, владельцы автомобиля своими силами смогли вытащить его из воды. В сводке МЧС по Крыму о данном происшествии не сообщается.

«В Качу спускают и, скорее всего, в районе села Баштановка Бахчисарайского района и снесло. В прошлом году после летнего паводка тоже джип ловили, правда, км на 10-12 выше по течению», — прокомментировал ситуацию Сергей Парубец.

«Развлекались ребята. Возможности авто испытывали. Автомобиль эвакуирован своими силами. Пострадавших нет», — указала Наташа Наумова.

Ранее ФАН рассказывал, что в июне 2021 года на Крым обрушились мощные ливни, вызвавшие потопы. Видео с проплывающими покореженными машинами тогда распространились в соцсетях.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Некоторые из машин оказались полностью затопленными, часть — унесло в Черное море, некоторые — застряли в руслах рек. Среди пострадавших из-за буйства непогоды были и туристы, приехавшие на авто в отпуск. Тогда крымчане помогли им собрать деньги на обратные билеты.