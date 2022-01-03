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Новогоднее чудо: волонтеры в Крыму нашли и передали хозяевам потерявшегося пса Бобика
Общество
Новогоднее чудо: волонтеры в Крыму нашли и передали хозяевам потерявшегося пса Бобика
facebook.com  /  Татьяна Большакова

Жители Крыма рассказали в социальных сетях трогательную историю о спасении маленькой домашней собаки, которая сбежала от своих хозяев во время празднования Нового года. Врач и собственник ветклиники «Хатико» Лариса Юрьевна ехала 1 января из Севастополя в Ялту, в районе поселка Кацивели прямо на трассе нашла собаку, которая бежала в сторону Ялты.

На кадрах опубликованного видео можно увидеть, что пес мог в любую минуту попасть под колеса автомобилей, однако женщине его удалось спасти. После этого она заявила о своей необычной находке местным зоозащитникам, в частности, волонтеру Татьяне Большаковой из Севастополя, которая и распространила информацию о найденыше в социальных сетях.

«У кого есть друзья, знакомые в Кацивели. Пожалуйста, распространите там информацию: соседям, по магазинам... Сделайте объявления! Собака явно домашняя, любимая и, скорее всего, живет у пожилых людей. Верю, что вместе мы сможем вернуть нежного испуганного малыша домой», — заявляла Большакова.

Благодаря слаженной работе и отзывчивости людей пса по кличке Бобик удалось быстро вернуть его хозяевам, которые тоже занимались поиском своего домашнего любимца. Оказалось, что сообщение о найденной собаке быстро распространилось по социальным сетям: на одном из автомобильных форумов Ялты хозяева и увидели объявление.

Волонтер Татьяна Большакова предположила, что, скорее всего, собака убежала от хозяев, испугавшись взрывов пиротехники в новогоднюю ночь. Домашние животные, к сожалению, действительно достаточно часто убегают из дома, услышав взрывы салютов, поскольку боятся громких звуков и хлопков. Специалисты всегда советуют оставлять своих питомцев дома в праздничные дни, когда ожидаются взрывы фейерверков. Также необходимо закрывать все двери, окна и шторы, чтобы животные могли спокойно перенести громкие звуки от пиротехники и у них не было после этого стресса.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе за год так и не появился приют для животных. В связи с этим собаки, которые слоняются по улицам, сегодня содержатся за счет волонтеров и неравнодушных горожан.

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