Земельный вопрос: как решались ситуации с будоражащими общественность стройками в Крыму

Крым — уникальное место с неповторимыми природными ландшафтами и великолепными климатическими условиями, поэтому появление строительной техники то в одном, то в другом уголке полуострова вызывает у местных жителей резкое отторжение, особенно если речь идет о вырубке реликтовых деревьев или выкупе домовладений для застройки определенной территории. ФАН рассказывает о самых громких проектах, которые привлекли внимание общественности.

Оздоровительный комплекс в Форосе

Зимой-весной 2021 года в центре скандала оказался Форосский парк на ЮБК. Жители небольшого курортного пгт Форос под Ялтой резко выступили против строительства детского оздоровительного комплекса «Ак Барс» на части территории парка. Когда-то там уже располагался комплекс для детей, но он давно закрылся, а инфраструктура пришла в негодность.

Строители оградили значительную часть парка забором, закрыв проход для людей, вырубили десятки деревьев. Местные жители испугались, что на месте заявленного детского комплекса могут вырасти виллы и элитные коттеджи.

Новый комплекс общей площадью 7,2 гектара расположился на территории парка в 70 га. Представитель компании-застройщика Кира Маслова еще в марте на фоне массовых протестов заявила, что по документам они могут застраивать до 20%, но застраивают до 10%, чем особо не успокоили людей.

Местные жители проводили многочисленные акции протеста и призывали власти остановить строительство на территории парка. К решению вопроса подключилась мэр Ялты Янина Павленко и глава Крыма Сергей Аксенов. Тогда людям разъяснили, что все документы по строительству комплекса в порядке и он будет предназначаться именно для детей. Однако некоторые нарушения были обнаружены: в марте стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки и повреждений деревьев.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В конце декабря в интервью ТАСС глава Крыма подтвердил, что «партнеры из Республики Татарстан строят детский лагерь, а не виллы какие-то». Также он признал, что часть деревьев действительно была вырублена или пострадала, но застройщик обещает все компенсировать. Аксенов заверил, что благодаря детскому лагерю в Форосе появятся новые рабочие места для местных жителей, дети из поселка смогут заниматься в секциях при лагере и ходить в бассейн, а общественный пляж в поселке останется открытым.

«Это реальная польза. Остальное — попытка раскачать ситуацию, используя модную экологическую повестку. На самом деле причиной конфликта была не стройка, а угроза того, что закроют доступ в парковую зону. Это ошибочное решение застройщика, нельзя лишать жителей Фороса возможности зарабатывать на сдаче квартир, всегда надо искать баланс между интересами предпринимателей и всех остальных. Мы его нашли», — заявил глава Крыма.

На сегодня в Форосском парке уже возвели спорткомплекс, клуб, столовую и спальный корпус. Второй этап работ обещают завершить к лету этого года.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Новая трасса вдоль водохранилища

Вопрос строительства автомобильного Юго-восточного обхода Симферополя обсуждался несколько лет. Все это время на повестке у властей Крыма и инициативной группы села Заречное (часть домов и земель которого попадет под снос) было несколько вариантов прохождения трассы. Проводились общественные слушания, глава Крыма лично общался с людьми.

Актуальным считался проект, согласно которому новая трасса длиной 27 километров с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки пройдет вдоль земель военного полигона «Ангарский» с дальнейшим пересечением действующей трассы Симферополь — Алушта на стыке сел Заречное и Перевальное. Далее дорога пролегала бы максимально близко к действующей трассе.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Однако осенью 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что руководство полуострова выбрало другой вариант прохождения трассы: строительство дороги будет идти через центр села Заречное, вблизи Аянского водохранилища (130–150 метров), питающего Симферополь и шесть ближайших населенных пунктов.

Местные жители таким решением были возмущены, так как их несколько лет уверяли в поддержке другого варианта, при котором трасса не будет проходить вдоль водохранилища и не затронет большинство домов. На общественных слушаниях принималось решение против этого проекта (оба слушания признаны судом законными).

На сегодняшний день в список под снос попали 177 земельных участков и 58 домовладений. Работа по оценке стоимости территорий и имущества жителей села уже ведется, всем обещают выплатить справедливую компенсацию.

«Каждый вопрос будет проработан в рамках республиканского и федерального законодательства. В том случае, если некоторые моменты выйдут за скобки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве. Наша основная цель — минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги», — подчеркнул Аксенов.

В будущем в селе обещают заасфальтировать около 10 улиц, построить детские площадки, провести ремонт и наладку систем освещения и водоснабжения, провести газоснабжение.

Федеральное агентство новостей /

Согласно предварительному проекту, строительные работы начнутся уже в этом году и закончатся в 2024-м. Возведение трассы обойдется в 32 миллиарда рублей по ФЦП. Строительством займется ЗАО «ВАД», которая ранее построила «Тавриду», а сейчас занимается четырехполосным шоссе Симферополь — Евпатория — Мирный и ремонтом дороги от Симферополя до границы с Украиной.

50 неузаконенных домов на побережье

В ноябре в Сакском районе в селе Уютное обнаружили 50 домов, которых там быть не должно. Появились строения на землях сельскохозяйственного назначения, не входивших в границы села. Однако после принятия в 2018 году нового генплана села земли оказались уже частью Уютного.

После этого собственники участков решили выставить их на продажу, началось массовое строительство домов. При этом ни дорог, ни проездов там не было предусмотрено. Отсутствие логично организованных дорог создавало проблемы для проезда скорой помощи, пожарных.

Pr Scr vk.com / Крым 24

Тогда в администрации Сакского района сообщили, что из-за хаотичного расположения домов им даже не могут присвоить адреса. Местные власти занялись урегулированием проблемного вопроса, однако заявили, что многие неузаконенные постройки придется снести.

Работы на побережье района уже давно вызывают вопросы. Пока руководство Крыма подписывает большие проекты для создания крупных туристических комплексов, некоторые местные чиновники успевают за свой иногда недолгий срок на посту согласовать участки под застройку, которые для этого не предназначены. К примеру, в 2019 году удалось остановить стройку капитального здания прямо на песке возле села Уютное. Также не один год высказывалось недовольство местного населения и общественных организаций насчет незаконного возведения зданий на береговой линии сел Витино, Новофедоровка и Штормовое.

Тургородок на землях Эски-Кермен

В октябре 2021 года местные жители, прогуливающиеся в балке Джин-Дере Бахчисарайского района, заметили появившиеся необычные объекты на дороге, ведущей к пещерному городу Эски-Кермен. В частности, там были установлены спальные домики-капсулы.

В сообщениях очевидцев говорилось, что на месте планируется открыть большую турбазу, причем дорога, ведущая к средневековой крепости, проходит прямо по участку, который планируется под застройку. После проверок чиновников и освещения журналистов стало понятно, что это переносные домики, для установки которых не используется фундамент, они ставятся на камни.

Pr Scr vk.com / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

Внимание общественности сразу привлекли соседние земли сельхозназначения, где уже появились более серьезные фундаментальные строения и некая экоусадьба.

ФАН направил в администрацию Бахчисарайского района запрос, чтобы подробнее узнать о ситуации по некоторым землям, о которых говорили общественники. Участки в этом районе находятся в частной собственности и предназначены только для сельскохозяйственного использования.

Ответ администрации Бахчисарайского района /

Данная статья касается невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Что будет на данных участках в будущем, покажет время. ФАН будет следить за ситуацией.

Кроме того, озаботил местных жителей новый генплан Бахчисарайского района, где сельскохозяйственные земли вокруг пещерного города обозначены как рекреационные (что подразумевает застройку до трех этажей и возможность развития гостиничного бизнеса). По мнению крымского фермера Александр Горьковенко, хаотичную застройку исторических мест домами для туристов могут узаконить. Однако в администрации района в ноябре заверили, что менять назначение участков вокруг Эски-Кермен с сельскохозяйственных на рекреационные не планируется.