Жители Евпатории указали на низкое качество работ, проведенных в парке Приморский

Жители Евпатории пожаловались в соцсетях, что неизвестные успели за первые несколько дней нового года украсть в только что реконструированном парке Приморский в пгт Новоозерное семь стульев, которые предназначались для игроков в шахматы.

При этом один стул остался, почему его не забрали, неизвестно. Вместе с тем люди обратили внимание, что металлические стулья якобы были закреплены ненадежно, указав, что по проекту их должны были крепить к бетонным закладным, а в реальности их прикрутили к плитке. В Сети местные жители опубликовали соответствующее видео, передает ФАН.

«Жалкие воришки, фу такими быть!» — прокомментировала Виктория Струнина.

«Кому-то, как всегда, оказалось нужнее, чем остальным. К подрядчику, конечно, тоже есть вопросы, но в первую очередь они все-таки к тем, кто у нас в поселке занимается воровством», — добавил Сергей Крымский.

«Всем и все вернется кармой», — заявила Анна Кудрина.

Также на видео, кроме отсутствующих стульев, можно заметить, каким образом были закреплены сами шахматные доски. Пользователи Сети считают, что их пытались приклеить на обычный клей ПВА, однако из-за холодной погоды и дождя результат получился вполне предсказуемый — доски для игры в шахматы не закрепились должным образом.

Кроме того, жители Евпатории отмечают в комментариях, что сквер вроде бы еще не сдан, но к качеству выполненных работ уже есть определенные вопросы, поэтому они обратились в соответствующие органы, чтобы технический надзор провел все необходимые действия по приему объекта на баланс города.

Известно, что общая стоимость по выполненным работам в парке Приморский составила 52,7 млн рублей, а все запланированные работы по благоустройству территории подрядчик выполнил на 100% еще 29 декабря 2021 года. Так, была проведена установка современных уличных светильников, скамей, урн, уложена новая тротуарная плитка, разработан пешеходный маршрут, создана общественная зона отдыха, установлена детская игровая площадка, перголы, модульный туалет, специальная артзона, камеры видеонаблюдения, проведено озеленение и установлены уличные шахматные столы, о которых говорилось выше.

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