Публицист Кеворкян: Киеву никогда не удастся рассорить между собой россиян и украинцев

Публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, почему между жителями Крыма и Украины до сих пор сохраняются хорошие отношения, несмотря на массовую антироссийскую пропаганду, которая постоянно транслируется правительством соседней страны.

Недавно глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что крымчане до сих пор относятся хорошо к украинцам, но не к их властям, поскольку задача последних — посеять конфликт между братскими народами. Одна из причин такого поведения Украины — Западу нужен конфликт с Россией, а не процветающее украинское государство, которое находится сегодня под полным внешним управлением.

«Безусловно, симпатия, родственные связи и дружба между русским и украинским народами существует. Как говорит президент РФ Владимир Путин, это части одного народа, одной цивилизации и одной культуры. Поэтому националистическая пропаганда использует всевозможный арсенал для разделения этих двух братских народов. Кто-то хорошо сказал на эту тему, что народ один, но телевизоры у них разные. Если мы уберем пропагандистскую составляющую, то примирение даже с той частью украинского народа, которая исповедует некие радикальные на данный момент идеи, вполне возможно. Если после двух мировых войн смогли примириться даже многовековые европейские противники, такие как Германия и Франция, то украинскому и русскому народу, конечно, примирение дастся легче и пройдет быстрее, в чем я глубоко убежден. Единственное, хотелось бы, чтобы эта работа начиналась уже сейчас в рамках не только публичной, но и народной дипломатии, различных форм мягкой силы, программ лояльности, которые касались бы наших соотечественников на Украине», — заявил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом он указал, что украинская сторона создает всяческие проблемы, чтобы связь между народами была разорвана. И речь здесь не только об антироссийской пропаганде, но и усложнении, например, перемещения граждан в каждую из стран, поскольку сегодня между Россией и Украиной нет прямого ни железнодорожного, ни авиасообщения по инициативе украинской стороны.

«Есть препоны, которые сознательно сооружаются украинской властью, но сложно будет запретить всем молодым людям, которые, например, захотят учиться в российских вузах, исполнить эту мечту. Невозможно полностью прекратить общение между родственниками, невозможно прекратить полностью все информационные и культурные потоки. И если киевский режим пытается всячески это перекрыть, то наша задача — действовать ровно наоборот, облегчая условия поступления в российские вузы, возможность получения гражданства для наших соотечественников», — сказал Константин Кеворкян.

Кроме того, продолжил эксперт, необходимо вести более активную пропаганду на территории Украины, используя новые методы и технологии, выходить на украиноязычную аудиторию и внимательно изучать опыт трудовой миграции украинцев в Европу, чтобы забирать самых лучших и высококвалифицированных специалистов себе. По словам Кеворкяна, он не видит здесь ничего невозможного.

Ранее ФАН сообщал, что марш Бандеры на Украине собирает все меньше людей. Всего на это мероприятие в 2022 году вышло порядка тысячи радикалов.