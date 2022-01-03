«Винные дороги Боспорского царства» объединили десятки виноделен Крыма и Краснодарского края

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал ФАН, какие туристические маршруты на сегодняшний день разрабатываются республикой совместно с Краснодарским краем и Ростовской областью.

Как напомнил министр, в 2018 году, оценив потребности и запросы гостей региона, минкурортов РК разработало методологию нового кольцевого эногастрономического турмаршрута «Винная дорога Крыма», в котором приняли участие около 30 винных хозяйств, а также фермеры, рестораторы и отельеры. В дальнейшем республика вошла в федеральный межрегиональный проект «Винные дороги Боспорского царства», который объединяет гастрономические объекты и винодельни южных регионов.

«Винные дороги Боспорского царства» — это одно из направлений межрегионального маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», которое уже высоко оценили туристы и над которым мы с коллегами из других субъектов ЮФО работаем уже несколько лет. Благодаря этому маршруту многие объекты показа получили второе дыхание, интерес к ним растет. В целом эногастрономический туризм как одно из самых перспективных туристических направлений в Крыму развивается не только в количественном и качественном исполнении, но и задает новые тренды в знакомстве с регионом», — подчеркивает Вадим Волченко.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Как говорит министр курортов Крыма, в этом году на полуострове запустилось еще несколько ярких туробъектов: винный парк Winepark ― современный комплекс на территории Mriya Resort & SPA, винный парк «Долина Святого Саввы» в Судаке ― на месте одного из средневековых греческих монастырей.

Также параллельно развивается огромное количество туробъектов, предлагающих экологически чистые крымские продукты, ― сыры, напитки, фрукты и т. д. Яркий пример ― завод по производству масла из виноградных косточек V1VO, куда можно прийти на дегустацию.

Ранее ФАН рассказывал, что действия правительства и обильные осадки помогли Крыму решить водную проблему в 2021-м и уже в наступившем году вопросы водоснабжения уходят на второй план.