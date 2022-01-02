Семиклассницу задержали за убийство отца в Симферополе

Симферополь, 2 января. Правоохранители подозревают 13-летнюю школьницу в убийстве собственного отца. По предварительным данным, она могла нанести ему удары ножом, защищая мать.

Девочка сама обратилась в полицию 1 января. Она сообщила, что ее отец избил мать, а затем свел счеты с жизнью. Оперативники, прибывшие на вызов, выяснили, что между родителями произошла ссора.

В результате девочка могла пять раз ударить отца ножом в грудь и живот, от чего он скончался. Отмечается, что причиной могло стать то, что ребенок пытался защитить маму. Все обстоятельства выясняются, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что полиция проверяет жалобы москвичей на звуки стрельбы на территории особняка в Трехгорном переулке. Шум пугает местных жителей.