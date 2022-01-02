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Герои Крыма — 2021: ФАН рассказывает о крымчанах, спасших людей в момент ЧП

  /   Обновлено: 02 января 2022 18:26
Общество
Герои Крыма — 2021: ФАН рассказывает о крымчанах, спасших людей в момент ЧП
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В сложных и экстремальных ситуациях люди проявляют себя по-разному. Герои сегодняшнего материала ФАН ― те, кто в момент опасности показал стойкость, смелость и крепость духа.

О ситуации с затоплением Ялты и Керчи в июне 2021 года слышала вся страна. В один из дней, когда мощные потоки воды смывали на своем пути все подряд и даже автомобили, ялтинец Мурад Бурзиев спас 11 человек. Мужчина, несмотря на свой поступок, героем себя не считает. Тогда он, имея только веревку, помогал выбраться из воды людям, которых сбило с ног потоком и начало уносить вниз по улице.


После нескольких часов помощи ялтинцам, мужчина принес людям чистую сухую одежду и горячий чай. Кстати, к помощи людям подключились и соседи Мурада, которые пускали домой тех, кому нужна была помощь — еда, место поспать и переждать пока не приедут родственники. В те дни непогода в городе стала причиной гибели двух человек (тело второй женщины нашли только спустя несколько месяцев), больше полусотни горожан пострадали.

В тот же день еще один неравнодушный ялтинец Саша Скала эвакуировал из Васильевки людей, у которых смыло дом — микрорайон в Ялте очень серьезно пострадал в июне.

Герои Крыма – 2021: ФАН рассказывает о крымчанах, спасших людей в момент ЧП
mchs.rk.gov.ru / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
В сентябре инспектор ГИБДД спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочку. Инцидент произошел в Севастополе ― мужчина в свой выходной отдыхал с семьей на море и в какой-то момент заметил, что сильные волны начали захлестывать женщину, и та уходила с головой под воду. В воде рядом с ней находилась малолетняя дочка, одетая в надувной жилет.

Борис Копин бросился на помощь: преодолевая волны, вытянул женщину на берег, оказал первую помощь. Позже выяснилось, что это уже не первый случай, когда инспектор спасает людей: в 2018 году он на ходу остановил автобус, водитель которого потерял сознание.

Герои Крыма – 2021: ФАН рассказывает о крымчанах, спасших людей в момент ЧП
39.mchs.gov.ru / пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Также своими добрыми делами отличились и юные жители города-героя. На днях двух молодых людей Андрея Пономарева и Анастасию Щеглову наградили за проявленное мужество. Они летом, узнав о пропаже в лесу маленького мальчика, пошли на поиски ребенка и позже вывели его в районе села Родниковое.

Однако есть и те люди, для которых спасать людей каждый день ― главная задача. В Крыму с начала 2021 года сотрудники МЧС спасли более 1740 человек (во время пожаров, на воде, в горах, при ДТП).

Во всех данных случаях жертв могло быть больше, но вовремя пришли на помощь как спасатели, так и просто неравнодушные люди, которые не прошли мимо беды других.

Ранее ФАН рассказывал, что поисковый отряд «Лиза Алерт» в 2021 году получил 646 заявок о пропавших людях, из них живыми удалось найти 486 человек, однако 61 человек погиб. Еще 25 мужчин и женщин числятся пропавшими без вести.

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