Самый высокий водопад Крыма разбушевался из-за таяния снега и обильных осадков

Знаменитый водопад Учан-Су в Ялте разбушевался из-за обильных осадков в виде дождя и снега — огромные потоки воды срываются вниз с высоты почти 99 метров. Многие жители и гости Крыма отправились на своих автомобилях в сторону Ай-Петри, чтобы полюбоваться горными видами и мощным водопадом, передает ФАН.

Примечательно, что из-за большого количества желающих посмотреть на Учан-Су вся парковочная зона возле него оказалась занята, из-за чего водителям пришлось оставлять свои автомобили вдоль дороги — такая вереница из авто растянулась на сотни метров в каждую сторону. При этом некоторые люди парковались даже в несколько рядов, что мешало движению по основной дороге.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также стоит отметить, что сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение, при этом синоптики прогнозируют усиление ветра в некоторых районах полуострова до 20 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» была вынуждена временно приостановить работу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта. Из-за сильного ветра и тумана люди не смогли покататься на санках, сноубордах и другом оборудовании.