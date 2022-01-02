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Туристов неприятно удивили цены на некоторые продукты в Крыму после Нового года
Экономика
Туристов неприятно удивили цены на некоторые продукты в Крыму после Нового года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Туристы, отдыхающие в Ялте, поделились с ФАН историей, как они в первые январские дни сходили на местный овощной рынок и были немного шокированы ценами. По словам Павла, жителя Санкт-Петербурга, они с супругой решили сходить второго января на Центральный рынок, где продаются овощи, фрукты, мясо и другое.

«Прошлись по всему рынку, всего работает, наверное, 30% всех торговых точек. До этого были там 30 и 31 декабря, ажиотаж и торговля были, конечно, сумасшедшие, не сравнить с тем, что мы увидели сейчас. Больше всего удивили цены на обычные огурцы и болгарский перец. Продавец сказал, что якобы они домашние, тепличные, поэтому такая высокая цена — 400 и 350 рублей за килограмм.

В целом могу сказать, что людей и в городе сейчас еще до сих пор немного — только вечером первого января народ начал выходить гулять на набережную Ялты. В основном, видимо, все еще отсыпаются после празднования Нового года», — сказал собеседник издания.

Туристы удивились ценам на продукты в Крыму после Нового года
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также по этому поводу высказалась его супруга Анастасия. Она отметила, что цены на продукты в Крыму, в том числе в супермаркетах, не ниже, а даже в некоторых случаях и выше московских. Однако такие цены на огурцы и перец она видит впервые.

Вместе с тем Анастасия добавила, что в Москве и других крупных городах в магазинах очень много различных аукционных товаров, за счет чего можно экономить много денег. В крымских магазинах, по ее словам, скидки тоже есть, но продукты все равно достаточно дорогие, не считая местной молочной и хлебопекарной продукции.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что более 3000 детей в Крыму получат подарки от волонтеров до Старого Нового года. Подарки передадут детям из многодетных семей, особенным детям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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