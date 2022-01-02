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Украинец позавидовал празднованию Нового года в Крыму
Общество
Украинец позавидовал празднованию Нового года в Крыму
Отдел информационной политики Администрации города Ялта  / 

Житель Украины из-под Житомира с декабря находится в Крыму у родителей и 2022 год встретил на набережной Ялты. В комментарии корреспонденту ФАН он рассказал, что в крымских городах, как ему показалась, отмечали более широко этот праздник, чем у него дома.

«Снега на улицах, конечно, не хватало, хотелось бы с ним ― настроение другое появляется, но здесь такая крутая погода была, как и атмосфера. Мы днем успели погулять и после вечером в город выйти. Очень много людей было — все слушали поздравление российского президента, потом поздравляли друг друга и смотрели долгий салют. Весь город буквально взорвался от фейерверков, которые запускали люди. Я очень рад, что приехал именно сюда на праздники», ― поделился Вячеслав.

При этом, по его словам, неприятно его удивило то, что Житомир не так красиво украсили, как Ялту и Севастополь, хотя город тоже весьма большой, но украшений и иллюминации было меньше, считает мужчина.

«А вот как украсили Киев и Полтаву — мне очень понравилось, друзья скидывали фотографии. Там елки еще больше, чем тут. В ближайшие дни планирую поехать на Ай-Петри покататься на лыжах или сноуборде и, может, погуляю в Севастополе по местам воинской славы. Был там несколько раз, но еще до 2014 года», — подчеркнул украинец.

Ранее ФАН показывал видео новогоднего фейерверка в Ялте. Многие крымчане отмечали, что это один из самых красивых салютов в новогоднюю ночь за последние годы.

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