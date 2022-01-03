Действия правительства и обильные осадки помогли Крыму решить водную проблему

Руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского, профессор Илья Николенко рассказал в комментарии ФАН, насколько прошлый год оказался водным для полуострова, а также удалось ли решить проблему с водным дефицитом, который наблюдался ранее. Вместе с тем он объяснил, что повлияло на наполняемость местных водохранилищ, кроме выпадения осадков.

Известно, что на конец 2021 года объем запасов в крымских водохранилищах достиг почти 127 миллионов кубометров, что стало возможным благодаря обильным осадкам в виде дождя и снега, которые даже превышали норму в некоторых районах. Помимо всего прочего, благодаря осадкам наполнились и реки полуострова.

«После двух предыдущих засушливых лет, 2021 год оказался благодатным по осадкам. Если наполнение водохранилищ естественного стока с середины декабря 2020 года по середину марта 2021 года было самым минимальным за последние 35 лет, то осадки, которые были в прошлом году, позволили увеличить объем наполнения этих водохранилищ на 100 млн кубометров. При этом в конце декабря объемы наполнения даже превысили на 7 миллионов кубометров средние многолетние показатели за 35 лет. Этот объем наполнения позволяет исключить проблемы водного дефицита в этом году. Но даже такие обнадеживающие результаты содержат наши «крымские» проблемы из-за неравномерности осадков по времени и по их выпадению в регионах, поскольку большая часть воды собрана в водохранилищах западной части Крыма», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Вместе с тем Николенко добавил, что Симферопольское и Белогорское водохранилища наполнены немного более, чем на треть части объема, а Балановское находится на уровне мертвого объема. При этом для поддержания допускаемого уровня наполнения из Загорского водохранилища (ЮБК) при необходимости выполняются технологические сбросы воды до 500 тысяч кубометров в сутки.

«Местные источники, которые расположены на Южном берегу Крыма, используются только частично, в связи с чем большая часть водотоков во время паводков сбрасывается в море. Следует отметить, что не только осадки позволяют полуострову решать проблему дефицита водных ресурсов», — заявил Илья Николенко.

По его словам, в процессе реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя, согласно распоряжению Правительства РФ от октября 2020 года, выполнялись работы по снижению потерь в сетях водоснабжения, были задействованы подземные источники, а также ранее не использовавшиеся поверхностные источники: Кадыковский карьер, Бельбекский водозабор. Эти дополнительные источники воды и позволили в прошлом году получить такие результаты по наполнению водохранилищ естественного стока, заключил профессор.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта. Так, например, на Ай-Петри были сильный ветер и туман.