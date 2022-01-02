Двое молодых людей погибли в страшной аварии на Крымском мосту

Серьезная авария с участием легкового автомобиля и строительного автокрана произошла накануне вечером рядом с арками на Крымской мосту. Сообщается, что ДТП случилось на дороге в сторону Керчи, когда автомобиль двигался из Краснодарского края.

Как пишут очевидцы, скорее всего, авария случилась из-за сколькой дороги и водитель не смог справиться с управлением: серебристый ВАЗ-2109 на скорости въехал под автокран. Очевидцы пишут, что удар был такой силы, что легковушка смялась «от капота до багажника».

В машине находились четыре человека. По предварительным данным, жертвами аварии стали двое молодых людей ― девушка 2000 года рождения и парень 1999 года рождения. Еще двое пассажиров, которые были на задних сидениях, находятся в больнице в очень тяжелом состоянии: их зажало в салоне и спасатели деблокировали их из машины.

Пока точно неизвестно, был ли это мостовой кран, в который въехал ВАЗ, или движущийся по дороге. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Движение по мосту ограничивать не пришлось. Сейчас проводится расследование данной аварии.

Ранее в распоряжении ФАН появилось видео с места страшного ДТП с пассажирским автобусом в Скопинском районе Рязанской области, где погибли пять человек и пострадал еще 21 пассажир.