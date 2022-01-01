Погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта

Первый день 2022 года порадовал жителей и гостей Крымского полуострова теплой погодой — средняя температура воздуха сегодня составляет порядка семи градусов тепла. При этом фактически на территории всего полуострова сейчас выпадают осадки в виде дождя, что приводит в том числе и к таянию накопленного снега в горах.

Пользователи в Сети отмечают, что на Ай-Петри, где обычно зимой всегда лежит плотный слой снега — поэтому туда ездят кататься на лыжах, сноубордах и санках — сейчас сильный туман и ветер, а также мокрый снег, из-за чего лучше отказаться от поездки в горы, передает ФАН.

«Покататься на Ай-Петри сейчас вряд ли у кого-то получится, советую всем дождаться нового снега и более холодной погоды. По прогнозам, в воскресенье там как раз будет идти снег и будет хороший минус, так что завтра, возможно, ситуация стабилизируется, и нам удастся всем покататься», — написал Андрей Wow в одной из групп в соцсети, где обсуждаются горнолыжные поездки на Ай-Петри.

wikimedia.org / Snizhana24 / CC BY-SA 4.0

Отметим, что отдых в крымских горах зимой может быть опасным, поэтому всем, кто собирается посещать вершины полуострова, следует запомнить несколько простых правил. Первое правило — в горы стоит ехать на полноприводном автомобиле, который оснащен зимней шипованной резиной.

Второе правило — в автомобиле всегда должны быть аптечка, еда, вода, консервы и запасная теплая одежда — все это может понадобиться, если вы застрянете, а спасатели будут нескоро. Кроме того, во время ожидания помощи нельзя спать, тем более в закрытой работающей машине из-за опасности отравиться выхлопными газами.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что новогодние мечты особенных детей с «Елки желаний» в Крыму уже начали сбываться. Всего за время существования акции в России было исполнено более 21 тысячи желаний детишек.