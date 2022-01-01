Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 20:52
20:52
Весь мир
Генпрокурор Ливии проверит министерство финансов на коррупцию
20:44
Шоу-бизнес
Лена Миро жестко высказалась о фото Ксении Собчак утром 1 января
20:43
Политика
Путин представил к награде российских дипломатов Леонтьева и Степанова
20:39
Экономика
Десять богатейших людей мира заработали более 400 млрд долларов за 2021 год
20:35
Весь мир
Турки встретили новый год рекордным повышением тарифов на электроэнергию
20:33
Политика
Euronews: лидеры европейских стран в новогодних обращениях призвали людей вакцинироваться
20:30
Политика
Нардеп Волошин рассказал, какая особенность Владимира Путина много лет спасает Украину
20:30
Общество
«Бриллиант не должен лежать в луже»: Барецкий о заваленном мусором Петербурге
20:23
Шоу-бизнес
Верка Сердючка на фестивале в Дубае рассказала о роскошном подарке Абрамовича
20:22
Политика
Макрон назвал укрепление европейского суверенитета приоритетом Франции в Совете ЕС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта
Общество
Погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта
wikimedia.org  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Первый день 2022 года порадовал жителей и гостей Крымского полуострова теплой погодой — средняя температура воздуха сегодня составляет порядка семи градусов тепла. При этом фактически на территории всего полуострова сейчас выпадают осадки в виде дождя, что приводит в том числе и к таянию накопленного снега в горах.

Пользователи в Сети отмечают, что на Ай-Петри, где обычно зимой всегда лежит плотный слой снега — поэтому туда ездят кататься на лыжах, сноубордах и санках — сейчас сильный туман и ветер, а также мокрый снег, из-за чего лучше отказаться от поездки в горы, передает ФАН.

«Покататься на Ай-Петри сейчас вряд ли у кого-то получится, советую всем дождаться нового снега и более холодной погоды. По прогнозам, в воскресенье там как раз будет идти снег и будет хороший минус, так что завтра, возможно, ситуация стабилизируется, и нам удастся всем покататься», — написал Андрей Wow в одной из групп в соцсети, где обсуждаются горнолыжные поездки на Ай-Петри.

Погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта
wikimedia.org / Snizhana24 / CC BY-SA 4.0

Отметим, что отдых в крымских горах зимой может быть опасным, поэтому всем, кто собирается посещать вершины полуострова, следует запомнить несколько простых правил. Первое правило — в горы стоит ехать на полноприводном автомобиле, который оснащен зимней шипованной резиной.

Второе правило — в автомобиле всегда должны быть аптечка, еда, вода, консервы и запасная теплая одежда — все это может понадобиться, если вы застрянете, а спасатели будут нескоро. Кроме того, во время ожидания помощи нельзя спать, тем более в закрытой работающей машине из-за опасности отравиться выхлопными газами.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что новогодние мечты особенных детей с «Елки желаний» в Крыму уже начали сбываться. Всего за время существования акции в России было исполнено более 21 тысячи желаний детишек.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Погодные условия первого дня 2022 года в Крыму озадачили любителей горнолыжного спорта
крым снег ай-петри
Комментировать