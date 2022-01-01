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В Крыму за год без вести пропали 25 человек
Происшествия
В Крыму за год без вести пропали 25 человек
twitter.com  /  @inforglizaalert

Поисковый отряд «Лиза Алерт» показал статистику пропавших и найденных людей в 2021 году на полуострове. Всего за год они получили 646 заявок о пропавших, из них живыми удалось найти 486 человек, однако 61 человек погиб. Еще 25 мужчин и женщин числятся пропавшими без вести. Почти семь десятков заявок не удалось подтвердить.

«Страшно читать новости о постоянно пропадающих людях. К сожалению, никто не знает, где они и когда вернутся. Очень страшная ситуация. Человек просто пропадает, и от него никаких вестей совершенно. Даже не знаю, что чувствуют родственники пропавших в эти минуты. Даже мне было очень тревожно, когда искали 12-летнего мальчика в Грушевке», ― рассказала ФАН жительница Судака Ольга, чей муж принимал участие в поиске пропавшего ребенка в ноябре 2021 года в Крыму.

Отметим, в Крыму в этом году было несколько серьезных инцидентов с пропажей детей, некоторых из них искали по несколько дней. Так, в ноябре поиски 12-летнего мальчика из приемной семьи вели более суток порядка 200 человек. Его позже нашли целым и невредимым.

В июне из детского сада в Алуште сбежали двое малышей. Их искали два дня, и за это время никто не обратил внимания на мальчишек, покупавших продукты в магазине и катавшихся на автобусе. Позже их нашли гуляющими на набережной.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе более суток искали восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома в школу и пропала. Позже стало известно, что младшеклассницу, гуляющую одну вечером в парке, обнаружила местная жительница и приютила у себя, накормила, а утром передала правоохранителям. При этом следователи зафиксировали неудовлетворительную обстановку в семье девочки с точки зрения содержания и воспитания.

Стоит подчеркнуть, что, по данным статистики, в 95% случаев исчезнувшие люди находятся живыми, если информация о пропаже поступает не позднее двух часов с момента исчезновения человека.

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Все новости / Происшествия / В Крыму за год без вести пропали 25 человек
крым лиза алерт пропавшие без вести
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