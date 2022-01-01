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Крым и Севастополь встретили Новый год под гром салютов
Общество
Крым и Севастополь встретили Новый год под гром салютов
pixabay.com  / 

Жители Крыма и Севастополя необычно встретили 2022 год. Так, крымские дайверы в честь празднования Нового года установили елку прямо в море в районе Судака. Перед этим дерево утяжелили различными грузами, а также игрушками, которыми дети помогали наряжать ель.

После этого дайверы в костюмах волшебника, Посейдона, Деда Мороза и других сказочных персонажей спустили дерево на глубину порядка десяти метров и организовали некое представление под водой, кроме того, водолазам удалось даже организовать хоровод вокруг елки.

Вместе с тем в новогоднюю ночь прошли традиционные запуски праздничных фейерверков в городах Крыма. В Сети уже появилось несколько видео этого прекрасного зрелища, передает ФАН.

«В этом году салют в Ялте был необычно красивый, я уже не помню, когда так в последний раз нас всех радовали такими долгими залпами и разнообразностью салюта», — отметила в комментариях Анна Прилуцкая.

А это уже видео из Севастополя — один из жителей города-героя показал, какой у них был праздничный салют в Новый год.

Отметим, что сейчас на территории полуострова, к сожалению, пасмурная погода, местами осадки. В связи с этим на улицах обычно оживленных городов до сих пор практически нет людей и автомобилей, однако к вечеру, скорее всего, все вновь выйдут гулять, несмотря ни на что.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что более 3000 детей в Крыму получат подарки от волонтеров до Старого Нового года. Волонтеры будут поздравлять детей из малообеспеченных семей, воспитанников детских домов и интернатов.

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