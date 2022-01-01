Крымчанка рассказала, каково это — праздновать день рождения 1 января 

Жительница Симферополя Анна Семенова рассказала корреспонденту ФАН, как она отмечает свой день рождения 1 января и с какими забавными случаями сталкивается на следующий день после Нового года.

Отметим, что в эту новогоднюю ночь в Крыму на свет появились семь малышей: два мальчика и пять девочек. Родителей детишек у себя в соцсетях уже поздравил глава республики Сергей Аксенов.

«Поздравляю родителей новорожденных, и пусть маленькие крымчане растут здоровыми и счастливыми», — написал Аксенов.

А в Севастополе в новогоднюю ночь родились трое малышей. Первый из них — мальчик весом 3790 граммов, который родился в три часа ночи. Еще 13 детей появились на свет в городе-герое 31 декабря.

ФАН пообщался с крымчанкой, которая празднует день рождения 1 января, и она поделилась своим опытом объединения значимых дат в один большой праздник.

«В совсем раннем детстве и в школьные годы я была от такого в восторге. Чаще всего мне дарили разные подарки на Новый год и день рождения. Вроде, только два раза было такое, что был один подарок на оба праздника, это немного расстраивало. Мы праздновали по несколько дней, ко мне приходили друзья и оставались с ночевками, так как были каникулы. Но уже в студенческие годы и когда вышла на работу, стало немного тяжелее с самим празднованием, потому что у друзей уже появились свои семьи, и они 1 января обычно проводят дома, отдыхая от празднования Нового года. Но я не унываю, праздную с семьей, иногда переношу день рождения на 10–15 января и встречаюсь с друзьями», — рассказала Анна Семенова.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Также о праздновании дня рождения, но уже накануне Нового года, ФАН рассказала ялтинка Светлана. Дата рождения женщины — 31 декабря, и здесь, говорит она, сложностей не меньше, чем 1 января, так как у друзей и близких много хлопот, забот и подготовка к празднованию. Однако, как говорит она, особо ее это не печалит, так как в этот день слышит вдвое больше поздравлений, а у людей наблюдается особое праздничное настроение.

Ранее ФАН рассказывал, что в Ялте и Севастополе в новогоднюю ночь прогремели необычно красивые праздничные салюты. Кроме того, дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря.