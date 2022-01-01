Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 17:48
17:46
Общество
Синоптик Леус назвал декабрь 2021 года в Петербурге самым холодным за последние девять лет
17:42
Общество
Диетолог Денисенко заявила, что картофель и орехи помогут облегчить головную боль
17:42
Армия
Белорусские военные получили автоматизированные комплексы разведки и связи
17:40
Общество
Зоологи рассказали о примирении нерп Шлиссика и Крошика перед Новым годом
17:39
Весь мир
Президента Южного Судана призвали остановить боевые действия повстанцев
17:38
Армия
Китай планирует провести более 40 космических запусков в 2022 году
17:37
Весь мир
Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США
17:33
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» подготовил план по выводу наемников
17:30
Общество
Более полутора тысяч ростовчан вышли 1 января на утренний забег
17:30
Общество
Не подойти к мусорке, чтобы не стошнило: актриса Данилова о мусорном коллапсе в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крымчанка рассказала, каково это — праздновать день рождения 1 января
Общество
Крымчанка рассказала, каково это — праздновать день рождения 1 января
Федеральное агентство новостей  / 

Жительница Симферополя Анна Семенова рассказала корреспонденту ФАН, как она отмечает свой день рождения 1 января и с какими забавными случаями сталкивается на следующий день после Нового года.

Отметим, что в эту новогоднюю ночь в Крыму на свет появились семь малышей: два мальчика и пять девочек. Родителей детишек у себя в соцсетях уже поздравил глава республики Сергей Аксенов.

«Поздравляю родителей новорожденных, и пусть маленькие крымчане растут здоровыми и счастливыми», — написал Аксенов.

А в Севастополе в новогоднюю ночь родились трое малышей. Первый из них — мальчик весом 3790 граммов, который родился в три часа ночи. Еще 13 детей появились на свет в городе-герое 31 декабря.

ФАН пообщался с крымчанкой, которая празднует день рождения 1 января, и она поделилась своим опытом объединения значимых дат в один большой праздник.

«В совсем раннем детстве и в школьные годы я была от такого в восторге. Чаще всего мне дарили разные подарки на Новый год и день рождения. Вроде, только два раза было такое, что был один подарок на оба праздника, это немного расстраивало. Мы праздновали по несколько дней, ко мне приходили друзья и оставались с ночевками, так как были каникулы.

Но уже в студенческие годы и когда вышла на работу, стало немного тяжелее с самим празднованием, потому что у друзей уже появились свои семьи, и они 1 января обычно проводят дома, отдыхая от празднования Нового года. Но я не унываю, праздную с семьей, иногда переношу день рождения на 10–15 января и встречаюсь с друзьями», — рассказала Анна Семенова.

Крымчанка рассказала, каково это — праздновать день рождения 1 января 
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Также о праздновании дня рождения, но уже накануне Нового года, ФАН рассказала ялтинка Светлана. Дата рождения женщины — 31 декабря, и здесь, говорит она, сложностей не меньше, чем 1 января, так как у друзей и близких много хлопот, забот и подготовка к празднованию. Однако, как говорит она, особо ее это не печалит, так как в этот день слышит вдвое больше поздравлений, а у людей наблюдается особое праздничное настроение.

Ранее ФАН рассказывал, что в Ялте и Севастополе в новогоднюю ночь прогремели необычно красивые праздничные салюты. Кроме того, дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Крымчанка рассказала, каково это — праздновать день рождения 1 января
крым праздники новый год день рождения
Комментировать