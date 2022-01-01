Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 16:18
16:17
Происшествия
Жительница Выборга с подельниками ограбила службу доставки еды
16:14
Общество
Крым и Севастополь встретили Новый год под гром салютов
16:10
Весь мир
Журналисты ЦАР назвали президента Туадера гарантом мира и стабильности в республике
16:09
Экономика
Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов
16:05
Спорт
Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти волейболиста Хамутцких
16:05
Общество
Нижегородские экстремалы пробуют на прочность лед на Волге
16:05
Политика
Аналитик Золотарев не исключил, что Зеленский пойдет на второй президентский срок
16:04
Происшествия
Драка у букмекерской конторы в Москве попала на видео
16:04
Общество
Молоко и йогурт могут защитить организм от воздействия алкоголя
16:01
Общество
Власти Франции обяжут шестилетних детей носить медицинские маски с 3 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 3000 детей в Крыму получат подарки от волонтеров до Старого Нового года

Общество
Более 3000 детей в Крыму получат подарки от волонтеров до Старого Нового года
Вконтакте  /  Добро Мира-Волонтеры Крыма

До Старого Нового года волонтеры будут дарить деткам из Крыма подарки, собранные неравнодушными крымчанами и россиянами. Уже несколько лет благотворительная организация «Добро мира ― Волонтеры Крыма» в рамках акции «Записки Деду Морозу» узнает у особенных детей Крыма, деток из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, об их новогодних мечтах и дарит им подарки, которые собирают жители полуострова и России.

В комментарии ФАН руководитель благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич рассказывала, что организация охватывает все детские дома и интернаты. Также волонтеры поздравляют на праздники тех детишек, кто вынужден провести их в больнице, и детей с инвалидностью, у которых есть паллиативный статус. Так, волонтеры на днях поздравили детей, проходящих тяжелое и длительное лечение в больнице.

«А ведь дело вовсе не в подарках. Кому-то из этих детей сейчас и вовсе не до подарков и не до праздников. А уж родителям тем более. Главное, что в стенах больниц продолжается жизнь. А также ожидание праздника и волшебства. Выход волонтеров в больницы — это не только про подарки, это про то, что нужно верить. Про то, что все будет хорошо. Про то, что они не одни, рядом люди, пусть незнакомые, но готовые поддержать. Про то, что все мечты обязательно сбудутся. Даже самые заветные», — рассказывают волонтеры на своих страницах в соцсетях.

Тысячи особенных детей в Крыму получат заветные подарки до Старого Нового года
Вконтакте / Добро Мира-Волонтеры Крыма

Однако волонтеры не только дарят в праздничные дни подарки, они еще и посещают семьи, где проводят небольшие праздничные мероприятия. Накануне Нового года волонтеры посетили Алушту и Краснолесье, где устроили утренники для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Малыши с волнением и нескрываемой радостью участвовали в красочных постановках в компании Деда Мороза и Снегурочки, соревновались в смекалке и ловкости, водили хороводы вокруг сверкающей красавицы-елки, старательно рассказывали разученные стихи. И, конечно, в финале всех их ждали волшебные сюрпризы», — поделились волонтеры на своих страницах в соцсетях.

Тысячи особенных детей в Крыму получат заветные подарки до Старого Нового года
vk.com / Добро Мира-Волонтеры Крыма

Отметим, что в рамках благотворительной всероссийской акции «Елка желаний» новогодние мечты детей в Крыму уже начали сбываться. Некоторые получили игрушки, а кто-то уже прокатился на бронетранспортере.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 3000 детей в Крыму получат подарки от волонтеров до Старого Нового года
дети крым новый год подарки благотворительность волонтеры старый новый год
Комментировать