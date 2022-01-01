Более 3000 детей в Крыму получат подарки от волонтеров до Старого Нового года

До Старого Нового года волонтеры будут дарить деткам из Крыма подарки, собранные неравнодушными крымчанами и россиянами. Уже несколько лет благотворительная организация «Добро мира ― Волонтеры Крыма» в рамках акции «Записки Деду Морозу» узнает у особенных детей Крыма, деток из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, об их новогодних мечтах и дарит им подарки, которые собирают жители полуострова и России.

В комментарии ФАН руководитель благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич рассказывала, что организация охватывает все детские дома и интернаты. Также волонтеры поздравляют на праздники тех детишек, кто вынужден провести их в больнице, и детей с инвалидностью, у которых есть паллиативный статус. Так, волонтеры на днях поздравили детей, проходящих тяжелое и длительное лечение в больнице.

«А ведь дело вовсе не в подарках. Кому-то из этих детей сейчас и вовсе не до подарков и не до праздников. А уж родителям тем более. Главное, что в стенах больниц продолжается жизнь. А также ожидание праздника и волшебства. Выход волонтеров в больницы — это не только про подарки, это про то, что нужно верить. Про то, что все будет хорошо. Про то, что они не одни, рядом люди, пусть незнакомые, но готовые поддержать. Про то, что все мечты обязательно сбудутся. Даже самые заветные», — рассказывают волонтеры на своих страницах в соцсетях.

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Однако волонтеры не только дарят в праздничные дни подарки, они еще и посещают семьи, где проводят небольшие праздничные мероприятия. Накануне Нового года волонтеры посетили Алушту и Краснолесье, где устроили утренники для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Малыши с волнением и нескрываемой радостью участвовали в красочных постановках в компании Деда Мороза и Снегурочки, соревновались в смекалке и ловкости, водили хороводы вокруг сверкающей красавицы-елки, старательно рассказывали разученные стихи. И, конечно, в финале всех их ждали волшебные сюрпризы», — поделились волонтеры на своих страницах в соцсетях.

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Отметим, что в рамках благотворительной всероссийской акции «Елка желаний» новогодние мечты детей в Крыму уже начали сбываться. Некоторые получили игрушки, а кто-то уже прокатился на бронетранспортере.