Сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео

Симферополь, 31 декабря. Работники МЧС поздравили жителей Крыма с наступающим Новым годом и пожелали не забывать о безопасности во время праздников. Креативное видео они опубликовали на странице в соцсети Instagram.

Спасателям в новогодние праздники зачастую приходится выручать нерасторопных, неосторожных или просто неудачливых граждан. Получить поздравление от пожарно-спасательных караулов является не лучшим вариантом встречи Нового года или Рождества. В связи с этим управление МЧС по Республике Крым призывает беречь себя и своих близких.

«Все эти дни мы находимся в режиме повышенной готовности. Мы рядом», — говорится в сообщении.

Многие в праздники получают травмы от хлопушек. Использовать их рядом со свечами запрещено. Цветные бенгальские огни для безопасности лучше зажигать на улице, так как они выделяют вредные окиси во время горения, предупредили в МЧС.