Глава Ялты поздравила жителей и гостей Крыма с наступающим Новым годом

Жители и гости Крыма готовятся к празднованию Нового года, на набережных городов и поселков уже вовсю проходят праздничные торжества с участием аниматоров и артистов. Больше всего туристов в этом году будут встречать Новый год в Ялте — курортной столице полуострова, которая традиционно радует горожан новогодними ярмарками, детскими аттракционами, иллюминацией и даже специальным катком на открытом воздухе, на котором можно кататься даже при теплой погоде.

Вместе с тем глава Ялты Янина Павленко уже поздравила жителей и гостей курорта с наступающим Новым годом — он пройдет под знаменем Черного Водяного Тигра, который олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую силу, передает ФАН.

«Дорогие мои друзья! Несмотря ни на что, прощаемся с уходящим годом с благодарностью! Он сделал нас еще сильнее, принес колоссальный опыт. Берем его с собой в новый, счастливый 2022 год! Мир вашим домам, крепкого здоровья, пусть сердца наполняются счастьем и любовью», — отметила Янина Павленко.

Кстати, температура воздуха ночью в Крыму будет в среднем 2-5 градусов со знаком плюс. Однако, к сожалению, на большей части полуострова обещают осадки в новогоднюю ночь, правда, необильные. Но даже это не остановит людей традиционно собраться на главных площадях и набережных полуострова, чтобы всем вместе встретить под салют и аплодисменты Новый год.

Ранее ялтинский таксист рассказал ФАН, какие цены для пассажиров будут на Новый год в Крыму. Он отметил, что стоимость поездки будет почти такая же, как и летом.