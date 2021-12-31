Крымчане рассказали, что больше любят ― Новый год или Рождество

Жители Крыма рассказали накануне Нового года, какой из зимних праздников у них самый любимый. Корреспондент ФАН опросил порядка 30 человек, проживающих в разных городах Крыма. Как выяснилось, большинство жителей полуострова считают Новый год главным праздником зимы. Многие отмечают, что он веселый и шумный, а вот Рождество ― семейный, праздник души.

В комментарии ФАН администратор кафе Мария из Симферополя заявила, что больше любит Новый год. Именно этот праздник она считает самым светлым и радостным.

«Я очень верю в чудеса на Новый год. И знаете, два самых важных желания в прошлом году у меня действительно сбылись — я нашла новую работу и познакомилась просто с замечательными людьми, с которыми подружилась. Надеюсь, в этот праздник все загаданные крымчанами желания сбудутся!» — поздравила всех Мария.

«Так как я уже человек взрослый, не скажу, что у меня есть особое новогоднее или рождественское настроение. Но вместе с этим я очень люблю радовать подарками и организацией праздника внуков, которые почти каждый год приезжают в гости. В такие моменты хочется просто сделать так, чтобы они подольше верили в волшебство», — поделилась ялтинка Марина.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«Мы обычно широко празднуем Рождество. В Новый год больше поддерживаем общую праздничную традицию: жарим шашлыки, собираемся с друзьями. А вот на Рождество мы уже собираемся всей семьей, готовимся к празднику особенно и заранее, ходим в церковь», — отметил ялтинец Артем.

«Я лично Новый год по-особенному не праздную. Во-первых, считаю, что он слишком переоценен, поэтому без проблем беру дежурство на работе. Я больше люблю Рождество. В этот день мы с семьей всегда ходим в церковь на службу, праздничный стол накрываем без излишеств, еду и алкоголь заранее, как перед Новым годом, не скупаем», — рассказал симферополец Сергей, работающий на скорой.

Ранее крымский психолог дал советы тем россиянам, которые вынуждены работать в новогодние праздники, и пояснил, какие в этом можно найти плюсы.