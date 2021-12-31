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Ялтинский таксист рассказал, какие цены для пассажиров будут на Новый год в Крыму
Общество
Ялтинский таксист рассказал, какие цены для пассажиров будут на Новый год в Крыму
Невские Новости  / 

Ялтинский таксист Валерий рассказал ФАН, какие примерно будут цены на услуги перевозки пассажиров в новогоднюю ночь и во время праздничных выходных в Крыму. Также он объяснил, от чего будет зависеть стоимость поездки в этот период.

По его словам, на данный момент в сегменте «эконом» поездка рассчитывается по тарифу 130-140 рублей за саму посадку, куда входит стоимость двух километров, после чего за каждый километр придется доплатить 17 рублей. То есть сейчас в среднем одна поездка обходится до 350 рублей, поскольку Ялта — относительно маленький город.

«Часто приходится ездить и в другие районы, то есть за пределы города. Естественно, там и цена поездки будет другая. Я работаю только с двумя местными агрегаторами такси, которые самые популярные в городе. Еще неизвестно, какой точно будет тариф на новогоднюю ночь, однако уже ходят, скажем так, устойчивые слухи, что посадка пассажиров будет стоить 250 рублей. Думаю, два километра поездки сюда тоже будут включены, а стоимость дополнительного километра составит 20 рублей.

Скорее всего, такой тариф будет действовать с 20:00 31 декабря до 6:00 утра 2 января, а затем уже установятся другие расценки, но какие — не знаю, поскольку это тоже будут праздничные выходные. Это решают уже сами агрегаторы. Думаю, это будет зависеть от количества таксистов на смене и спроса в выходные дни. Но тариф явно будет выше, чем в непраздничные дни, чтобы у людей был стимул выходить на смены и работать. Думаю, многие будут работать как раз из-за повышенного тарифа», — отметил собеседник ФАН.

Ялтинский таксист рассказал, какие цены на перевозки пассажиров будут на Новый год в Крыму
pixabay.com /

По его словам, у каждой службы такси, скорее всего, будут свои цены на услуги в новогоднюю ночь и последующие выходные, однако есть определенная ценовая политика, от которой все стараются отталкиваться, поскольку иначе люди будут заказывать такси у конкурентов, если стоимость поездки у них окажется ниже.

«В целом сейчас агрегаторы немного повысили тарифы, думаю, в среднем на 20% из-за высокого спроса, поскольку к нам в Ялту приехало много гостей. Самый большой заработок у крымских таксистов, конечно, летом, когда туристов больше всего, все-таки Крым — курортный регион. То есть цены в такси в основном формируются за счет высокого спроса и количества задействованных автомобилей», — заявил Валерий.

При этом он добавил, что летом стоимость посадки пассажиров в среднем составляет 250-260 рублей. Однако не стоит забывать, что в высокий сезон, да и сейчас уже тоже, в Ялте и других курортных городах часто образуются автомобильные пробки, поэтому цены будут всегда выше, констатировал он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымский таксист взял за проезд с пожилой пары из Москвы 7,5 тысячи рублей из-за непогоды. При этом средняя цена такой поездки в реальности не должна была превышать в среднем 2 тысячи рублей.

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крым новый год такси ялта
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