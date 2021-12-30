Сестра Федора Бондарчука Наталья купила дом в Крыму

Симферополь, 30 декабря. Актриса Наталья Бондарчук поделилась радостностью новостью. Вместе с супругом они приобрели недвижимость в Крыму.

Сестра режиссера Федора Бондарчука владеет домом в 36 км от Москвы — в деревне Новодарьино. На соседнем участке находится собственность ее сына Ивана, он переехал за город подальше от столичной суеты.

«А с некоторых пор у нас с мужем появился дом в Крыму, и там я тоже живу», — поделилась Бондарчук с изданием «Москвич Mag».

После присоединения Крыма к России, которое произошло в 2014 году, многие звезды купили недвижимость на полуострове. Для некоторых жилье у моря долгое время было голубой мечтой.

Ранее экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин похвастался особняком в Крыму. Он потратил на шикарный дом под Севастополем порядка 10 млн рублей.